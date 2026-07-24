森永乳業「Ｖａｒｉｃｈｅ チョコ＆ミント」発売

森永乳業は、チョコを贅沢に味わえる新体験カップアイス「Variche（バリッチェ）」より、「Variche（バリッチェ） チョコ＆ミント」を8月4日よりコンビニエンスストアにて先行発売し、8月17日より全国にて発売する。「Variche（バリッチェ）」シリーズは、天面を覆うチョコをスプーンでバリッと割ってから食べる新体験カップアイスで、蓋を開けた瞬間に広がるカカオの香りと、カップ一面を覆うチョコの存在感、そしてチョコを「バリッ」と割る心地よい音とともに五感で楽しむ食体験が楽しめる商品。さらに、アイスの中にもさまざまな大きさのチョコが入っており、ひとくちごとに変化する味わいと食感が楽しめ、最後のひとくちまで贅沢にチョコを堪能できる。今回、発売される「Variche（バリッチェ） チョコ＆ミント」は、チョコミントの人気の高まりを背景に、濃厚なチョコと爽やかな香りのミントを掛け合わせた新フレーバー。チョコミントフレーバーは22-24年度比の伸長率が138％としており、アイス市場をけん引するフレーバーとして注目されている。カカオ香る濃厚なチョコとのバランスを楽しめるよう、ペパーミントエキスを使用し、爽やかな香りのミントアイスに仕上げられているという。【商品概要】■ 商品名： Variche（バリッチェ） チョコ＆ミント ■ 種類別名称：アイスミルク ■ 包装形態：紙カップ、紙シール蓋 ■ 内容量：110ml ■ 保存方法：要冷凍（－18℃以下） ■ エネルギー：278kcal ■ 主要売場：コンビニエンスストア、スーパー、一般小売店 ■ 希望小売価格：300 円（税別） ■ 発売日・地区：8 月 4 日（火）コンビニエンスストア先行発売、8 月 17 日（月）より全国発売