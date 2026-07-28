ロッテ「たっぷり果実とビタミングミ」発売

ロッテ(東京都新宿区、代表取締役社長執行役員：中島英樹)は、9種のマルチビタミンを配合した「たっぷり果実とビタミングミ」を8月4日よりコンビニエンスストア・駅売店にて先行発売する。成長が続くグミ市場において、同商品は、果汁感を楽しめるグミで、ビタミンをチャージする新習慣を提案するという新しいカテゴリーのフルーツグミとなる。近年、忙しい日々の中で、「主食・主菜・副菜が揃った食事」を1日2回以上、ほぼ毎日継続できている人は3割台にとどまるなど、食事バランスの維持や十分なビタミンをとり続けることの難しさが社会的な課題となっている。そこで同社は、「手軽においしくビタミン補給したい」現代人の需要に着目し、ロッテが培ってきたガムやグミの技術を応用し、生果汁換算20%のフルーツ感のおいしさと、1袋で9種のマルチビタミン補給を両立した「たっぷり果実とビタミングミ」を開発したという。【商品概要】■商品名：たっぷり果実とビタミングミ ■発売日・発売地区：8月4日(火)より、全国のコンビニエンスストア・駅売店先行発売／9月1日(火)より、全チャネル拡大 ■内容量：50g ■価格：オープン価格（想定小売価格194円前後(税込)）