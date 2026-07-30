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📅 2026/07/30 執筆者：motoe
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アヲハタ「ヴェルデ パキッテから新シリーズ」発売

アヲハタ(本社 : 広島県竹原市、代表取締役社長 : 上田敏哉)は、個食タイプのスプレッド「ヴェルデ パキッテ」シリーズから「ガーリック&明太風味」を8月20日(木)より全国に出荷する。パキッテシリーズは、使い切りで衛生的な容器と、2種類のスプレッドを同時に絞り出せるツインソースのおいしさが支持され、近年好調に売上を伸ばしており、今回は、同ブランド商品で同じく伸長を続けている「ヴェルデ トーストスプレッド」シリーズの人気上位2品「ガーリック」「明太フランス風」を組み合わせたという。ベーカリーで人気の「ガーリック明太フランス」が手軽に楽しめるうえに、1回使い切りの個食タイプなので気軽に商品を試すことができ、パンに塗るスプレッドに対する「試してみたいが、使いきれないかもしれない」といった不安を解消する、若年層や単身世帯のニーズに応える商品となっている。開発にあたっては十数パターンにおよぶトーストスプレッドやソースの組み合わせを試し、評価の高かった王道2品の組み合わせを採用。さらに容器と中身の物性のバランスを調節することで、片手でも簡単にパンに塗れる仕立てになっている。内容量：12g×4個、参考小売価格：税込249円、賞味期間：14カ月

 

 

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