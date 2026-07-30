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📅 2026/07/30 執筆者：motoe
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アサヒ「果実のとろみ食感を再現したミンティア」発売

アサヒグループ食品（本社：東京、社長：川原浩）は、「ミンティア」レギュラーシリーズから、「ミンティア」初となる果実のとろみ食感を再現したフルーツタブレット『ミンティア まるでとろっとマンゴー』『ミンティア まるでとろっとラ・フランス』を9月7日から発売する。同社では、2026年3月に、まるで本物の果物を食べているような特別感、満足感が味わえるフルーツタブレット「ミンティア まるで芳醇ピーチ」「ミンティア まるで熟パイン」を発売。購入者からは、リアルな果実の味わいや香りに対する高い評価を得ているが、今回は味や香りだけでなく果実の食感表現にも挑戦。ミンティアとして初めて“とろみ”を感じる粒設計を採用することで、果実の本格感をさらに高めたという。「ミンティア まるでとろっとマンゴー」は、「マンゴー果汁パウダー」を使用し、熟したマンゴーのような濃厚な甘味とトロピカルな香り、しっかりしたとろみが楽しめ、「ミンティア まるでとろっとラ・フランス」は「ラ・フランス果汁パウダー」を使用し、みずみずしいラ・フランスのような爽やかな甘味と芳醇な香り、なめらかなとろみが楽しめる仕様となっている。【商品概要】■商品名：『ミンティア　まるでとろっとマンゴー』『ミンティア まるでとろっとラ・フランス』 ■内容量：50粒（7g）■発売日：9月7日■発売地域：全国

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