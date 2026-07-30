キリン「華よい パイン&オレンジスパークリング」発売

キリンビール（社長：堀口英樹）は、お酒ならではのこころ華やぐひとときを手軽に楽しめるALC.3％の果実スパークリング「キリン 華よい」より、「キリン 華よい パイン&オレンジスパークリング（期間限定）」を9月1日より全国で発売する。近年、暮らし方や働き方の多様化による価値観の変化や、適正飲酒への関心の高まりから、低アルコールRTDへの注目が集まっており、なかでも20代の約4人に1人は、アルコール度数3％がちょうどよい度数と感じていることが調査で判明。このような消費者層に向けて、「華よい」はほどよいお酒感を豊かな果実味とすっきりとしたおいしさで楽しめる味わいを届けるべく、「華よい」ならではの価値を伝え、より多くの消費者に手に取っていただくことを目指し、本年4月にパッケージを刷新。同時に“お酒と過ごすいい気分・いい時間”を表現した新しいコミュニケーションをTVCMやデジタルで展開している。今回発売される「キリン 華よい パイン&オレンジスパークリング（期間限定）」は、華やかなパインの香りに、オレンジの甘味と酸味を調和させた甘酸っぱい爽やかな味わいを軽やかに楽しめる果実スパークリングで、4種の果実※4を浸け込んだ果実浸漬酒を隠し味に、パイン果汁、オレンジ果汁を合わせることで豊かな果実感と複雑味のある味わいを実現した商品。期間限定品の特別感がありながら、おいしさが想起できる組み合わせで、これまで「華よい」を飲んだことのある消費者はもちろん、若年層をはじめとした普段家ではお酒をあまり飲んだことがない消費者にも手に取ってもらうことを目指すという。【商品概要】■商品名：9月1日（火） ■発売地域：全国 ■ 容量・容器：350ml・缶 ■価格：オープン価格 ■アルコール分：3％ ■ 純アルコール量：350ml缶：8.4g ■製造工場：キリンビール仙台工場、取手工場、名古屋工場、岡山工場/キリンディスティラリー富士御殿場蒸溜所（予定）