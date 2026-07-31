日本アジアハラール協会 メガハラルバンコック出展

日本アジアハラール協会（ＮＡＨＡ、千葉市）は７月１５日～１７日までバンコックで開催されたハラール専門展示会メガハラル・バンコク（主催コマシア）に「メードインジャパン」として食品、化粧品、健康食品など合わせて３０小間を出展した。同展示会はハラール製品を集めた国際的な展示商談会でアジア、ヨーロッパ、イスラムなど世界各国から参加している。主催コマシアによると、26年の世界のハラール市場は３兆2,000億米ドルに達する見込みで、世界約20億人のムスリム（イスラム教徒）に加え、健康や安全性に関心の高い非ムスリムにも需要が広がっているという。日本アジアハラール協会サイード・アクター氏は「ハラール市場は拡大傾向にあり、日本企業の進出も増えている。海外では日本製品の品質が評価されており、これから大いに期待できる市場だ」。今回の出展については「高品質の日本製品がアジアを中心にヨーロッパ、米国など世界中に紹介するためのお手伝い」と語り、日本企業のハラール進出に期待を込めている。因みに人気商品は牛肉、アイスクリーム、ミルク、米菓、素麺、クッキーなど。