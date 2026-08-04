東京「農」離島 （著者 高橋淳子）

東京「農」離島 （著者 高橋淳子） 高橋淳子さんは平凡な主婦、何を思い立ったか写真に憑かれ？７年間、東京近郊の「農」の写真を撮りつづけている。この間、個展の開催やアメリカ・ニューヨークのジャパンディー…