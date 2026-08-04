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📅 2026/08/04 執筆者：shirai
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カルビーは、「じゃがりこ」ブランドの新商品「じゃがりこ まじカルパス味bits」を8月4日から全国のファミリーマートで数量限定発売する。思わずSNSに投稿したくなる商品をコンセプトに、過去にも好評だったカルパス味を採用した。赤紫色のスティックを通常の「じゃがりこ」より短くすることで、見た目も本物のカルパスに近づけた。噛むほどに肉の旨みが広がり、ペッパーがアクセントとなるジューシーな味わいに仕上げている。通常はLサイズ商品に使用するカップにショートサイズのスティックを85g入れ、食べ応えも高めた。パッケージは星が輝く夜空と空を飛ぶ魔法使いを描き、「まじでカルパス」と「マジカル」を掛け合わせた世界観を表現している。＜商品情報＞商品名：じゃがりこ まじカルパス味bits、内容量：85g、価格：オープン価格（税込278円）、発売日：2026年8月4日、販売地域：全国のファミリーマート、販売形態：数量限定、https://www.calbee.co.jp/jagarico/

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