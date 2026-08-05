ハナマルキ「制定１０周年こうじの日キャンペーン」実施

味噌・醸造製品メーカーのハナマルキ（本社：長野県伊那市、代表取締役社長：花岡周一郎）は、同社が日本記念日協会に登録・制定した8月8日の「こうじの日」が、今年で制定10周年を迎える。同社は2016年、日本の伝統的な「発酵調味料」の注目が高まる中、みそや塩こうじなどすべての発酵の原点となる「こうじ」そのものに焦点を当て、日本の発酵文化をさらに盛り上げていきたいという想いから、8月8日を「こうじの日」として登録。それから10年。「液体塩こうじ」をはじめとする革新的な商品を通じて、こうじが持つ酵素の力や「うま味」を、現代のライフスタイルに合わせた形で提案し続けてきたが、今回、10年間の感謝を込め、8月8日より、ハナマルキ公式Xアカウントにて、「祝！制定10周年 こうじの日キャンペーン」を実施する。【公式Xプレゼントキャンペーン概要】■キャンペーン名：祝！制定10周年 こうじの日キャンペーン ■応募期間：8月8日（土）〜 8月14日（金）まで■プレゼント内容：ハナマルキ「追いこうじみそ」1個／ハナマルキ「液体塩こうじ」 1本 ／ハナマルキ醸造 麹 研究室「塩こうじあめ」1個■応募方法：①ハナマルキ公式X（@Hanamaruki_PR）をフォロー、②キャンペーン対象ポストに「#こうじの日」をつけて引用リポストで応募完了