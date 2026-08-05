井村屋「糖質６０％オフゆであずき１６５ｇ」新発売

井村屋（本社：三重県津市高茶屋七丁目1番1号、社長：岩本康）は、ロングセラー商品「ゆであずきシリーズ」より、新商品「糖質60％オフゆであずき165g」を8月17日から発売する。近年、健康意識の高まりにより、糖質を抑えた食生活を選択する人が増えているが、その一方で、甘いものを楽しむ時間は「心のリフレッシュ」として、より質の高いおいしさが求められているのが現状だ。そんな「健康は気になるけれど、おいしさは妥協したくない」という消費者のニーズに応えるため、同社では、糖質60％オフ・カロリー50％オフを実現しながら、「しっかりとした甘み」と「満足感のある味の厚み」を両立させた、本格的な味わいのゆであずきを開発。今回、発売される同商品は、同社の「北海道パウチゆであずき180g」（100gあたり）と比較し、高いカット率を実現。100gあたり88kcalで、糖質制限中の方やダイエット中の人でも、安心して食べることができる。糖質を抑えると損なわれがちな「甘みの強さ」や「味の厚み」を維持するため、甘味料としてエリスリトールを使用し、糖度を極力下げることなく糖質をカット。さらに「あずきパウダー」を配合することで、糖質を抑えながら、あずき本来の豊かな風味と深みのある味わいを引き出している。また、あずきをふっくらと炊き上げる独自の製法により、粒感を一粒一粒しっかり感じられ、あずきの風味豊かなゆであずきに仕上げられているほか、味が単調にならないよう、塩味のバランスを細かく調整。そのまま食べるのはもちろん、トーストやアイスへのトッピング、ぜんざいなど、幅広いアレンジに使える本格的な仕上がりとなっている。【商品概要】■商品名：糖質60％オフゆであずき165g ■価格：オープン価格 ■内容量：165g ■温度帯：常温 ■賞味期間：2年1か月 ■発売日：8月17日（月）