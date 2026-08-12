三養ジャパン「スワイシーブルダック」発売

国内最大の水産物展示商談会「ジャパンインターナショナルシーフードショー」（大日本水産会主催）が８月１９日～２１日まで東京ビッグサイトで開催される。同展示商談会は水産物、水産加工品、養殖、冷凍、流通、設…
三養ジャパンは、「ブルダック炒め麺」シリーズの新商品「スワイシーブルダック炒め麺 BIGカップ」を全国のファミリーマート約1万6500店で先行発売する。スウィートとスパイシーを組み合わせた「スワイシー」をテーマに、キャラメルの甘さとブルダックソースの辛さを調和させた。辛さを抑えて初心者にも食べやすくしたほか、金平糖を加えて新しい食感と見た目の楽しさを演出した。発売に合わせ、ブルダック商品の詰め合わせやAmazonギフト券が当たるキャンペーンも実施する。＜商品情報＞商品名：スワイシーブルダック炒め麺 BIGカップ、発売日：2026年8月18日、希望小売価格：334円（税込360円）、容量：105g、販売場所：全国のファミリーマート約1万6500店（一部店舗・地域を除く）、URL：https://samyangfoods.co.jp/＜キャンペーン情報＞「ブルダック詰め合わせプレゼント Xキャンペーン」期間：2026年8月20日20時～9月2日23時59分、賞品：ブルダック4種6個詰め合わせ、当選者数：100人、応募方法：@samyangfoods_jpと@famima_nowをフォローし、対象投稿をリポスト。「スワイシーブルダックを食べて、その場で当てよう！キャンペーン」期間：2026年8月18日～9月17日、対象商品：スワイシーブルダック炒め麺 BIGカップ、賞品：Amazonギフト券3000円分を10人、500円分を990人、応募方法：ブルダック公式LINEアカウントを友だち追加し、特設サイトから対象商品のレシートを撮影して応募。