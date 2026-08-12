三養ジャパン「スワイシーブルダック」発売

ワタミ「アジアンカレー」発売

ワタミが展開する韓国フライドチキンブランド「bb.q オリーブチキンカフェ」は、6月4日から期間限定で「バターチキンカレー」と「グリーンカレー」を発売する。香味野菜の旨味とバターのコクを生かした濃厚な…