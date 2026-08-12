ユーハイム「バウムクーヘン博覧会」開催

国内最大の水産物展示商談会「ジャパンインターナショナルシーフードショー」（大日本水産会主催）が８月１９日～２１日まで東京ビッグサイトで開催される。同展示商談会は水産物、水産加工品、養殖、冷凍、流通、設…
ユーハイム内のバウムクーヘン博覧会実行委員会は、「バウムクーヘン博覧会2026」を松坂屋名古屋店で開催する。全国47都道府県から約150ブランドが参加し、26ブランドによる期間限定ショップと合わせて250種類以上のバウムクーヘンを販売する。会場では、ご当地商品の頂点を決める「ファイナルクーヘン総選挙2026秋」、リングを的へ投げて商品獲得を目指す「バウム投げ」、おみくじとミニバウムクーヘンを組み合わせた「ばうみくじ」などを展開。9月18日には茅の輪くぐり、22日には6人組ユニット「甘党男子」のミニライブと特典会も実施する。＜イベント概要＞名称：バウムクーヘン博覧会、期間：2026年9月17日～23日、時間：10時～19時（最終日は18時閉場）、会場：松坂屋名古屋店本館7階大催事場、URL：https://baumkuchenexpo.jp/＜主な企画＞ばうみくじ：1回300円、茅の輪くぐり：9月18日16時から先着20人、ファイナルクーヘン総選挙会場投票：9月17日～23日、Instagram投票：9月1日～30日、バウム投げ：Aコース1回3投100円、Bコース1回3投500円、各日合計先着500人、甘党男子ミニライブ・特典会：9月22日13時、15時30分の2部制、会場は同店本館8階屋上遊園。