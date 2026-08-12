ユーハイム「バウムクーヘン博覧会」開催

喜多方ラーメン坂内「創業価格まつり」２日間限定で開催

喜多方ラーメン坂内は、チェーン誕生した29年を記念し、「創業価格まつり」を開催する。同キャンペーンは手作り焼豚が5枚のった一番人気商品の「喜多方ラーメン」、麺が見えないほど手作りのとろ旨チャーシューを…