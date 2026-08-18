アッシェ「食品ロス削減シンポジウム」開催

国内最大の水産物展示商談会「ジャパンインターナショナルシーフードショー」（大日本水産会主催）が８月１９日～２１日まで東京ビッグサイトで開催される。同展示商談会は水産物、水産加工品、養殖、冷凍、流通、設…
アッシェが運営する食品ロス削減アクションDAY事務局は、「もぐもぐアクション2026 食品ロス削減アクションDAY」を開催する。午後の「食品ロス削減 実践シンポジウム」では、食品メーカーや小売、流通、行政、大学、研究機関、NPOなどから約150人が参加。食品ロス削減を啓発から社会実装へ進めるため、行動科学の知見や研究成果、政策、企業・自治体の実践事例を共有する。講演に加え、情報交換会やポスターセッションも実施し、産学官による新たな連携創出を目指す。＜イベント概要＞名称：もぐもぐアクション2026 食品ロス削減アクションDAY 第2部「食品ロス削減 実践シンポジウム」、日時：2026年10月1日14時～16時50分、情報交換会：17時～18時30分、会場：東京農業大学世田谷キャンパス国際センター、参加費：シンポジウム無料、情報交換会3000円、参加方法：事前申込制、URL：https://mognny.fun/symposium/、申し込み：https://forms.gle/RQWpRDCt7bK9x8vt8