アッシェ「食品ロス削減シンポジウム」開催

日清食品「日清トマトのジュレの冷製パスタ」ほか発売

日清食品㈱は、「日清トマトのジュレの冷製パスタ」「日清おだしのジュレの冷製うどん」を7月11日、全国にて新発売する。「日清トマトのジュレの冷製パスタ」と「日清おだしのジュレの冷製うどん」は、今年注目を…