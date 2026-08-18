トップに戻る
📅 2026/08/18 執筆者：shirai
トップに戻る

アッシェ「食品ロス削減シンポジウム」開催

アッシェが運営する食品ロス削減アクションDAY事務局は、「もぐもぐアクション2026 食品ロス削減アクションDAY」を開催する。午後の「食品ロス削減 実践シンポジウム」では、食品メーカーや小売、流通、行政、大学、研究機関、NPOなどから約150人が参加。食品ロス削減を啓発から社会実装へ進めるため、行動科学の知見や研究成果、政策、企業・自治体の実践事例を共有する。講演に加え、情報交換会やポスターセッションも実施し、産学官による新たな連携創出を目指す。＜イベント概要＞名称：もぐもぐアクション2026 食品ロス削減アクションDAY 第2部「食品ロス削減 実践シンポジウム」、日時：2026年10月1日14時～16時50分、情報交換会：17時～18時30分、会場：東京農業大学世田谷キャンパス国際センター、参加費：シンポジウム無料、情報交換会3000円、参加方法：事前申込制、URL：https://mognny.fun/symposium/、申し込み：https://forms.gle/RQWpRDCt7bK9x8vt8

記事シェア：

関連記事

お魚の展示商談会「シーフードショー」間もなく

国内最大の水産物展示商談会「ジャパンインターナショナルシーフードショー」（大日本水産会主催）が８月１９日～２１日まで東京ビッグサイトで開催される。同展示商談会は水産物、水産加工品、養殖、冷凍、流通、設…

日清「カップヌードル 謎肉牛丼」１２月７日全国発売

日清食品は「カップヌードル 謎肉牛丼」を12月7日に全国で新発売する。「カップヌードル」の人気具材 “謎肉” をごはんに乗せた「謎肉丼」は、「カップヌードル」公式SNSアカウン…

「第１０回⽇本の⾷品輸出ＥＸＰＯ」商談盛況

⽇本最⼤級の⾷品輸出専⾨展「第10回”⽇本の⾷品”輸出EXPO」が2025年7⽉9⽇〜11⽇の3⽇間、東京ビッグサイトで開催した。同展示会は海外展開を⽬指す⽇本の⾷品企業と、世…

フードボイス記事ニュース

日清食品「日清トマトのジュレの冷製パスタ」ほか発売

日清食品㈱は、「日清トマトのジュレの冷製パスタ」「日清おだしのジュレの冷製うどん」を7月11日、全国にて新発売する。「日清トマトのジュレの冷製パスタ」と「日清おだしのジュレの冷製うどん」は、今年注目を…