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📅 2026/08/24 執筆者：motoe
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ロッテ「苺が主役の“パイの実＜苺の収穫＞”」発売

ロッテ（東京都新宿区、代表取締役社長執行役員：中島英樹）は、9月1日より「パイの実＜苺の収穫＞」を発売。同商品は、1979年の発売以来親しまれてきた「パイの実」から登場する、“パイまで苺を味わう”新定番商品。同社は、これまでの苺系フレーバーには、主にチョコレートで苺の味わいを表現してきたが、今回発売される同商品では、苺の素材感をよりストレートに引き出すため、パイの実史上初めて開発された「パイの実専用苺フィリング」を採用。さらに、パイ生地にも苺果汁を練り込み、外側のパイから中のフィリングまで、苺の甘酸っぱさとパイの苺感が重なり合う味わいが楽しめる商品。パイとフィリングの両方に苺を使用することで、パイの実における過去最大量の苺を配合。こんがりサクサクに焼き上げた苺パイと、甘酸っぱい苺フィリングが一粒の中で重なり合う、“苺が主役”のとっておき仕立てとなっている。【商品概要】■商品名：パイの実＜苺の収穫＞ ■発売日：9月1日（火） ■発売地区：全国 ■内容量：69g ■価格：オープン価格＜想定小売価格 259円前後(税込)＞

 

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