明治「チョコレート効果より新容量パッケージ」登場

明治（代表取締役社長 : 八尾文二郎）は、高カカオチョコレート市場売上No.1の「チョコレート効果」より、新容量パッケージの「チョコレート効果カカオ 72%素焼きアーモンド袋」（92ｇ）「チョコレート効果カカオ 72%カカオクランチ袋」（120ｇ）と、新パッケージの「チョコレート効果カカオ 72%カカオクランチ小袋」（30ｇ）を9月1日から全国で発売する。「チョコレート効果」ブランドは、「美と健康を考えた、高カカオポリフェノール」が特長のチョコレート。「チョコレート効果」の上質なカカオの苦味には、カカオ豆由来のポリフェノールが多く含まれており、1998年の発売以降、健康志向の高まりと手軽さからロングセラー商品として好評を博してきたが、今回、「チョコレート効果カカオ 72%素焼きアーモンド袋」「チョコレート効果カカオ 72%カカオクランチ袋」を「大容量で初めて購入するには多すぎて試しにくい」と感じる人に向けて手に取りや新容量にて発売することとなった。「チョコレート効果カカオ 72%素焼きア92ぐらーモンド袋」はカリッとした素焼きアーモンドとカカオ分72%の高カカオチョコレートを組み合わせ、カカオとアーモンド由来の食物繊維もたっぷり含有。「チョコレート効果カカオ 72%カカオクランチ袋」「チョコレート効果カカオ 72%カカオクランチ小袋」は、砕いた全粒粉の焼き菓子と高カカオチョコレートを組み合わせ、サクサクのクランチ食感を楽しむことができる。高カカオチョコレートの苦みに抵抗があった消費者にも、新たに手に取ってもらえる機会の創出を目指したいと同社。各オープンプライス。