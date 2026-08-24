日清「カップタイプの日清のおかゆ２種」発売

日清食品株式会社 (社長:安藤 徳隆) は、「日清のおかゆ 白がゆ」「日清のおかゆ 玉子がゆ」を年9月7日に全国で新発売する。「日清カレーメシ」を中心とした「日清のカップメシ」シリーズは、お湯かけ5分の簡単調理でおいしいごはんが楽しめることから好評を博している商品であること。また、近年、米本来のおいしさを味わえ、やさしい口当たりでさらりと食べられることから、”おかゆ” を楽しむ機会が広がっていることから、同社では、今回、お椀を用意する必要がなく、お湯をかけて5分の簡単調理で食べられるカップタイプの “おかゆ” を新発売することとしたという。日清のおかゆ 白がゆ」は、米の甘みがしっかりと感じられるシンプルな一品で、好みの具材を加えることで、さまざまなアレンジも楽しめるのが特長。一方、「日清のおかゆ 玉子がゆ」は、しょうゆをベースにかつお節の出汁をきかせた、やさしい味わいの “おかゆ” で、具材には、ふんわりとした玉子がプラスされている。どちらの商品も国産米を100%使用しており、米の粒感を残すことで満足感のあるおかゆに仕上げられている。【商品概要】■商品名：①日清のおかゆ 白がゆ、②日清のおかゆ 玉子がゆ ■内容量：①35g (ライス28g)、②36g (ライス27g) ■希望小売価格：①、②各208円 (1食 / 税別) ■発売日：9月7日(月) ■発売地区：全国