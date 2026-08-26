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📅 2026/08/26 執筆者：motoe
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カバヤ食品「タフグミ アップルインパルス」新発売

カバヤ食品は、「タフグミ」ブランドから、期間限定の新フレーバー「タフグミ アップルインパルス」を8月25日より全国で発売する。「タフグミ」ブランドは、“噛むほどウマい、この弾力。”という新しいブランドコピーが表す通り、「噛みごこちの良い高弾力食感」「大粒」「サワーパウダーの刺激」が生み出す唯一無二の“噛み続けたくなる、やみつきのウマさ”が人気を呼び、年間売上高が当社の製品ブランドとして初めて100億円を突破。主力製品『タフグミ』は3年連続でグミ市場単品売上金額No.1を獲得している。今回発売する「タフグミ アップルインパルスは、「タフグミ」ブランド初のアップルソーダフレーバー。果物としてなじみ深いアップルフレーバーと、「タフグミ」らしいサワーパウダーが持つ爽快感をかけあわせた商品。ジューシーな甘みのアップルフレーバー“アップルα”と、爽やかな酸味のグリーンアップルフレーバー“アップルβ”の2種アソートで、交互に食べても一緒に食べてもクセになる、やみつきのうまさが特長という。内容量：100g、価格：オープン

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