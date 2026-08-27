サッポロ「銀座ライオンビル」１０月２７日リニューアル

サッポロビールは、グループ会社であるサッポロライオンが所有・運営する銀座ライオンビル(東京・銀座7丁目)が、10月27日にリニューアルされることを発表した。サッポログループは、中長期成長戦略の骨子の一つである「Bonds with Community」に基づき、ブランドとのリアルな顧客接点を拡大し、お酒を中心としたわくわくする体験や新しいサービスを通じて、豊かなライフスタイルを提供することに取り組んでいるが、今回のリニューアルでは、「乾杯で人をつなぎ、思い出で歴史をつなぐ」をコンセプトに、銀座ライオンビルをビール文化の継承と新たな体験価値の創造を担う拠点へと進化させるとともに、4階には、「サッポロ生ビール黒ラベル BEER AJITO」と「YEBISU BEER HALL TOKYO」を開業する。「サッポロ生ビール黒ラベル BEER AJITO」は、大人たちが自分らしくビールを嗜む隠れ家をコンセプトにした黒ラベルのブランド体験拠点となる会員制ビヤバーで、CLUB黒ラベル会員のみが利用できるクローズドな空間で、大人たちが自分らしくビールを嗜む時間を提供する。「YEBISU BEER HALL TOKYO」は、日本で初めてビヤホールを誕生させたヱビスが提案するプレミアムビヤホールとして、それぞれ新たなビール体験を提供。飲み放題とコース料理に加え、スタッフが店内でご案内しながら追加で提供する料理や食材もプランに含まれており、追加料金やその都度の注文を気にすることなく、ビールや料理、仲間との時間を心ゆくまで楽しむことができる。さらに、12月には5階にサッポロライオンの新業態の開業も予定されているという。