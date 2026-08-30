ダイドードリンコ「飲めるティラミス」新発売

ダイドードリンコ（本社：大阪市北区、代表取締役社長：中島孝徳）は、2026年秋冬の新商品として、「飲めるティラミス」を9月7日より発売する。「飲めるティラミス」は、缶を振ってくずして飲んでも、スプーンですくって食べてもおいしい、ぽってり、とろ～り食感のご褒美スイーツドリンク。近年、物価高の影響により節約志向が高まる一方で、日常の中で価値を感じる商品や自分へのご褒美にはお金をかけたいという「メリハリ消費」の傾向が高まっていることを踏まえ、同社では、真のスイーツとしての味わいと食感を追求した、新食感のご褒美スイーツドリンク「飲めるティラミス」を開発。北海道産マスカルポーネチーズを使用し、爽やかなチーズの風味とエスプレッソエキスのほろ苦いコーヒーの香りが楽しめる、本格的な味わいが特長の商品となる。【商品概要】■商品名：飲めるティラミス ■発売日：9月７日（月） ■容量：170ｇボトル缶 ■エネルギー：87kcal／栄養成分表示（100ｇ当たり） ■希望小売価格：200円（税抜き） ■販売チャネル：自動販売機等 ■問い合わせ先：お客様相談室（0120-559-552）