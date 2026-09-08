老舗甘味処「銀座立田野」横浜元町にて再出発

創業明治２８年老舗甘味処として長年親しまれてきた「銀座立田野」。2021年にコロナの影響等を受け、閉業となったが、同店への熱い支持や関係者達の熱い想いもあり、2023年自由が丘にてブランド復活となる自由が丘店がオープン。今回、復活の地「自由が丘」からの移転という形で、９月14日に「横浜元町」にてグランドオープンすることとなった。横浜には以前２店舗を構えていたという経緯もあり、再び、横浜の地で新たな歴史を刻む拠点として再出発する同店では、 創業の味を受け継ぐ 自慢のオリジナル皮むき餡を使用した「あんみつ」や「お汁粉」「ぜんざい」夏の定番かき氷「宇治金時」などを落ち着いた和の空間でゆっくりと楽しめるほか、毎朝丁寧にとるお出汁や素材の旨味を米の一粒一粒まで染み込ませ、注文を受けてから炊き上げる伝統の「釜飯」は、定番の「五目釜飯」をはじめとした各種釜飯のほか、四季折々の厳選素材を使用した季節限定メニューを用意。また、店舗ファサードには赤い野点傘と檜造りの客席と縁台を配し、昔ながらの野点茶屋のような情緒と、元町の街並みに馴染むシックな和モダンデザインの設えも魅力の一つとなっている。【店舗概要】■店舗名：銀座立田野横浜元町店 ■オープン日：９月１４日（月） ■所在地：神奈川県横浜市中区元町3-141-8エイシャント元町１F ■電話番号：045-264-7775 ■営業時間：11:00~20:00(ラストオーダー19:00) ■定休日：不定期