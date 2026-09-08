トップに戻る
📅 2026/09/08 執筆者：motoe
トップに戻る

スターバックス×サントリー「スタバ専用自販機」展開

スターバックス・コーポレーション（本社 : 米国 シアトル、CEO : ブライアン・ニコル）と、サントリービバレッジ&フード（本社 : 東京都、社長 : 木村穣介）は、日本で初めてとなる「スターバックス専用自動販売機」を9月中旬より全国で順次展開する。対象の自動販売機では、9月15日より新発売するボトル缶コーヒー「スターバックス(R)COFFEE SIGNATURES BLACK」や、同日リニューアル発売する自動販売機限定商品「スターバックス(R)MY RETREAT(R)キャラメルマキアート」に加え、昨年11月の発売以降、好評を博している「スターバックス(R)MY COFFEE TIME(TM)ブラック」「同 カフェラテ」の全4商品を販売。自動販売機のデザインは、ブランドカラーであるグリーンと上質感のあるブラックを基調とし、側面にはブランドを象徴するサイレンロゴを大きく配置。また正面には”いつでも、どこでも、気軽にスターバックスを”というブランドメッセージと、商品の飲用シーンのイメージ写真をレイアウトし、商品を選ぶ際にブランドの世界観を体験できるようになっている。

記事シェア：

関連記事

フードボイス記事ニュース

「ＵＣＣゴールドスペシャル」など９アイテム新発売

ＵＣＣ上島珈琲㈱は、手軽に気軽に「おうちでアイスコーヒー」をテーマに、人気ブランド「ＵＣＣゴールドスペシャル」をはじめとする主力ブランドの様々な機能・形態のアイスコーヒー専用レギュラーコーヒー製品４ア…

キリン「本搾りチューハイ 四季柑（期間限定）」発売

キリンビールは、“たっぷり果汁とお酒だけでできている、リアルな果実ありのままのおいしさを楽しめるチューハイ”がコンセプトの「本搾り」ブランドから、「キリン 本搾りチューハイ 四季柑（期間限定）」（35…

ザ・クレープ＜重ねあずき＞（森永製菓）

商品特長 しっとり・もちもち食感のクレープ生地のクレープアイス「ザ・クレープ」ブランドの新ラインとして期間限定新発売。 こしあんを練り込んだアイスにさらにこしあん層をプラス。 北海道産あずき使用したこ…