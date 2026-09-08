スターバックス×サントリー「スタバ専用自販機」展開

スターバックス・コーポレーション（本社 : 米国 シアトル、CEO : ブライアン・ニコル）と、サントリービバレッジ&フード（本社 : 東京都、社長 : 木村穣介）は、日本で初めてとなる「スターバックス専用自動販売機」を9月中旬より全国で順次展開する。対象の自動販売機では、9月15日より新発売するボトル缶コーヒー「スターバックス(R)COFFEE SIGNATURES BLACK」や、同日リニューアル発売する自動販売機限定商品「スターバックス(R)MY RETREAT(R)キャラメルマキアート」に加え、昨年11月の発売以降、好評を博している「スターバックス(R)MY COFFEE TIME(TM)ブラック」「同 カフェラテ」の全4商品を販売。自動販売機のデザインは、ブランドカラーであるグリーンと上質感のあるブラックを基調とし、側面にはブランドを象徴するサイレンロゴを大きく配置。また正面には”いつでも、どこでも、気軽にスターバックスを”というブランドメッセージと、商品の飲用シーンのイメージ写真をレイアウトし、商品を選ぶ際にブランドの世界観を体験できるようになっている。