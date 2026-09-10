東京農大「フランス国立農業環境研究所提携」

東京農業大学 欧州訪問団（江口文陽理事長・学長）は9月2日、在フランス日本国大使館を訪問し、鈴木秀生特命全権大使および江碕智三郎公使と面会、東京農業大学がフランス国立農業・食料・環境研究所（INRAE）と学術連携協力協定を締結したことを報告した。同協定は日仏両国の農業・食料・環境分野における研究交流の促進や人材育成に貢献することを目的にしており、鈴木大使からは同協定の締結に祝意を表すとともに日仏両国の農業分野における連携が今後さらに発展することを期待すると述べた。

日本政府と欧州連合（EU）は2026年7月30日、ベルギーのブリュッセルでEUの研究開発支援枠組みである「ホライズン・ヨーロッパ」への日本政府の準参加に関する協定の署名を行い、今後、「世界の課題・欧州の産業競争力」で、日本の企業や大学など加盟国と同等の条件で助成金を受け取り、共同研究に参画できることとなった。東京農業大学とINRAEとの学術連携は大きな意味を持つことになる。