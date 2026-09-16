ミスタードーナツ「中国華東地区第１号店」オープン

ダスキン（本社：大阪府吹田市、社長：大久保裕行）と中国華東地区におけるミスタードーナツ事業のマスターフランチャイズ契約を締結している上海美天甜品牌管理有限公司は、中国華東地区第1号店となる「ミスタードーナツGlobal Harbor（環球港）ショップ」を、上海の大型商業施設「Global Harbor（環球港）」に、9月28日（月）11時にオープンする。同店では、「ポン・デ・リング」をはじめとする人気の定番商品に加え、現地の嗜好を取り入れて開発した上海限定商品など25種類を販売する予定だ。同社は「中期経営方針2028」において、国や地域の特性に合わせて事業モデルを進化させながら、成長著しいアジアでの展開を推進しており、現在、日本のほか、タイ、フィリピン、台湾、インドネシア、シンガポールおよび香港でミスタードーナツ事業を展開。今回出店する「Global Harbor（環球港）」は、上海市普陀区に位置する大型商業施設です。上海地下鉄3号線、4号線、13号線の金沙江路駅に直結しており、高い集客力を有するとともに、幅広いお客様との接点創出が期待できる立地であることや、商圏との親和性などを総合的に勘案し、出店場所として選定されたという。上海美天甜品牌管理有限公司は、2026年12月末までに合計2店舗、2029年12月末までに合計30店舗の出店を目指し、上海での事業運営を通じてお客様のニーズや市場理解を深めながら中国華東地区※1での事業拡大を進めていく意向。【店舗概要】■ショップ名：ミスタードーナツGlobal Harbor（環球港＜かんきゅうこう＞）ショップ ■オープン日：9月28日（月）11時 ■住所：上海市普陀区中山北路3300号 環球港地下2階 ■営業時間：10時～22時 （※9月28日のみ11時オープン） ■店舗形態：テイクアウト専門店 ■取扱商品：ドーナツ、ドリンク（コーヒー、カフェラテ） ■敷地面積：142㎡