ビッグファーム「オフィス向けフルーツ定期便」提供開始

ロッテは、カカオ生産者と協力し、これまで廃棄されてきたカカオポッドの新たな価値創出を目指す「カカオポッド コネクトプログラム」を始動する。取り組みの第一弾として、通常は不要とされるカカオポッドを乾燥加…
ビッグファーム（本社：千葉県千葉市、代表取締役社長：虻川彩子）は、法人向けオフィスフルーツ定期便「Cotto（コット）」の提供を9月14日より開始した。厚生労働省は「健康日本21（第三次）」において、1日当たりの果物摂取目標量を200gとしています。一方、2023年の「国民健康・栄養調査」によると、20歳以上の果物摂取量の平均値は約93gにとどまっており、目標量の半分にも満たないのが現状。また、果物は、「一人で食べるには量が多い」「洗う・切るといった手間がかかる」といった理由から、日常生活の中でも取り入れにくく、特に勤務中は摂取する機会をつくりにくいという課題もある。「Cotto」は、こうした課題に着目し、職場で手軽にフルーツを食べられる環境をつくるために開発されたもので、洗浄・カットしたフルーツを個包装し、週1回、オフィスへお届けする定期便サービスとなる。りんごやオレンジをはじめ、季節のフルーツが1袋約50gの食べきりサイズで個包装されており、袋を開ければそのまま食べられるため、企業側で洗浄やカットをする必要もなく、冷蔵庫などに置いておくだけで、従業員は勤務中の間食や食事の一品として、気軽にフルーツを楽しむことができるという。なお、「Cotto」は、保存料を不使用。個包装内の酸素量を自社基準で管理されているほか、水素イオン濃度を管理した水溶液による洗浄・殺菌方法を採用しているため、賞味期限も商品ごとに冷蔵で7～10日を設定。さらに、企業が導入しやすいように初期費用は0円、送料も全コース無料としており、申し込みから配送スケジュールの調整までの手続きも、LINEひとつで完結するように工夫されているという。【サービス概要】 ■サービス名：Cotto（コット） ■サービス内容：法人向けオフィスフルーツ定期便 ■提供開始：9月14日（月） ■配送頻度：週1回（月4回） ■最低利用期間：3か月 ■ 料金：4,480円〜／週（税込） ■初期費用：0円 ■ 送料：無料 ■配送エリア：日本全国 ■ 申込方法：LINE ■ 初回発送：申し込みから最短5営業日 ■支払方法：クレジットカード、口座振替、請求書払い ■配送スキップ：前月10日までにLINEで連絡 ■公式ウェブサイトURL：https://bigfarminfo.github.io/bigfarm-website/