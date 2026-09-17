ビッグファーム「オフィス向けフルーツ定期便」提供開始

キリンビール「一番搾り とれたてホップ」発売

キリンビールは、「キリン一番搾り とれたてホップ生ビール」を期間限定で全国発売する。2026年に岩手県遠野市で収穫した生ホップを24時間以内に凍結して使用し、とれたてのホップならではの旬のおいしさと、…