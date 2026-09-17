食べログ「 和菓子・甘味処 百名店 ２０２６」発表

☆昭和2年(1927年)､幻の蕎麦屋 志賀直哉は、軽井沢の千ケ滝付近の旅館で小説『邦子』を書いていたが、なかなかでき上がらないので、家族を東京の両親の元へやって、一人で戸倉温泉へやって来た。 泊まっ…
カカクコムが運営するレストラン検索・予約サイト「食べログ（https://tabelog.com/）」は、9月15日に、食べログユーザーから高い評価を集めた「食べログ 和菓子・甘味処 百名店 2026」を発表した。「うまいもの、いま食べるなら、このお店。」をコンセプトに、ジャンルごとに高い評価を集めた100店を発表するグルメアワード。2017年より数々のジャンルで毎年発表しており、「和菓子・甘味処 百名店」は今回で2回目の発表となり、今回もTOKYO・EAST・WESTの3エリアに分けて各100店を選出している。エリア別に選出店の多かった市区町村・都道府県を見ると、「TOKYO」は中央区が14店と最多、次いで台東区・港区が各12店。「EAST」では愛知県が20店、神奈川県が18店、岐阜県が13店と続くほか、「WEST」は、京都府が57店、大阪府が17店と、この2府で約7割を占める結果となり、次いで石川県が5店となっている。■TOKYO：https://award.tabelog.com/hyakumeiten/wagashi_tokyo/2026■EAST：https://award.tabelog.com/hyakumeiten/wagashi_east/2026■WEST：https://award.tabelog.com/hyakumeiten/wagashi_west/2026