食べログ「 和菓子・甘味処 百名店 ２０２６」発表

第３８５話 信州上田の勿忘草

☆昭和2年(1927年)､幻の蕎麦屋 志賀直哉は、軽井沢の千ケ滝付近の旅館で小説『邦子』を書いていたが、なかなかでき上がらないので、家族を東京の両親の元へやって、一人で戸倉温泉へやって来た。 泊まっ…