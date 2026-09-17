三井農林「日東紅茶１００周年プロジェクトコラボ」始動

梅酒メーカー中野 BC（本社和歌山・海南市）は、旨いお酒も飲みたいが、健康も気になる 40～50 代の男性をターゲットにした無添加・塩分ゼロ・糖質 45％OFF「富士 白ウメチュウハイの素」（600m…
日東紅茶ブランドを展開する、三井農林株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役社長：藤井洋）は、 日東紅茶100周年プロジェクト「NITTOH 100 PICNIC（100ピクニック）」のコラボレーション第一弾として、イエローモンキーブリューイング（所在地：神奈川県横浜市、代表取締役社長：駒田博紀、以下YMB）とともに、アッサムとウバの茶葉を使ったクラフトビール「CHA-GASUMI -茶霞-」を、日東紅茶監修のもと、数量限定で開発した。同商品は、見た目は、まるでロイヤルミルクティー。アッサムとウバを合計約22kgと贅沢に使用し、ひと口目から華やかな紅茶の香りが広がり、オーツ麦とラクトースが生み出す、なめらかでやさしい口当たりと、驚くほど爽やか後味が特徴。ロイヤルミルクティーの満足感と、ビールならではの軽やかなドリンカビリティを両立した一杯に仕上がっている。9月19日より、YMBのオンラインショップおよび店舗にて発売開始予定。さらに、9月21日～23日の3日間、下北沢のBONUS TRACKで開催される「ムーンアートナイト下北沢」に日東紅茶として出店が決まっており、同商品が販売される。日東紅茶100周年特設サイト： https://100th.nittoh-tea.com/