三井農林「日東紅茶１００周年プロジェクトコラボ」始動

どん「子育て応援デー」子連れ客食事代２９％オフ

吉野家ホールディングス子会社のどんでは、毎月２９日に「肉の日企画」と銘打ち、各業態レストランにてそれぞれにイベントを展開。第５回となる１月２９日は、「子育て応援デー」として、同日限定で、小学生以下のお…