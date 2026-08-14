丸亀製麺「ＭＡＲＵＧＡＭＥ ＵＤＯＮ韓国４号店」開店

「心的資本経営」を原動力に、世界中へ食の感動体験を提供するトリドールホールディングス（東京都渋谷区、代表取締役社長 兼 CEO 粟田 貴也）は、手づくり・できたてのうどんを海外で提供する「MARUGAME UDON」を2025年9月に韓国に再上陸させ、2026年8月13日、韓国において4店舗目となる「MARUGAME UDON 現代プレミアムアウトレット スペースワン 南楊州店」をグランドオープンさせた。同社では、2025年9月にソウルへ1号店を出店後、2026年4月に釜山・光復店へ2号店出店、6月にロッテモール金浦空港店を出店。今回の出店により、再上陸から1年足らずで4店舗体制となる。韓国の店内でも、日本と同様に店内で粉からで生地をつくり、打ち立て・茹でたてのうどんを提供。丸亀製麺のこだわりを韓国でも再現するために、Lotte GRSスタッフは日本での研修等を通じて技術を習得し、日本の店舗で経験を積んだ社員による現地での技術指導やオペレーション教育も実施している。こうした取り組みを通じて、丸亀製麺が大切にする「手づくり・できたて」の価値を韓国でも提供できるよう努めているという。再上陸後、現地での展開は順調に進展し、韓国市場でのさらなる事業拡大に向けて出店を加速していくとしている。