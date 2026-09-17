メルシャン「シャトー・メルシャンｃｌｕｂ」始動

森永製菓「うしのコク＜ミルク味＞」発売

森永製菓は、新食感の癒し系ソフトキャンディ「うしのコク＜ミルク味＞」を2022年10月18日より発売する。同商品は、ストレス社会に生きる人を少しでも癒したいという想いから開発された商品。ミルクのコクを…