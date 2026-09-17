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📅 2026/09/17 執筆者：motoe
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メルシャン「シャトー・メルシャンｃｌｕｂ」始動

メルシャン（社長：大塚正光）は、「シャトー・メルシャン」を通じてワインの世界をより深く楽しんでもらうための会員プログラム「シャトー・メルシャンclub」を、10月25日より始動する。「シャトー・メルシャンclub」は、オンラインショップ「シャトー・メルシャンonline」、ワイナリー併設ショップ、アンテナショップ「シャトー・メルシャン ワインショップ 軽井沢」での買い物や、対象イベント、セミナーへの参加に応じてポイントが貯まるプログラム。貯まったポイントは対象店舗での買い物に利用できるほか、利用実績に応じて会員ステータスが変動し、ステータスごとにさまざまな特典を楽しむことができる。また、会員特典として、ステータスに応じたポイント還元に加え、ワイナリー来場時のウェルカムワインサービス、特別なワインのご案内、造り手との交流イベントなど、「シャトー・メルシャン」ならではの体験も提供される。さらに、10月1日より販売を開始する「シャトー・メルシャン」の珠玉のワインを1年通じて楽しむことができる定期コース「プレステージ・パスポート2026-2027」や、10月22日に発売する「ファイナルファンタジー ゾナンス」特別ラベルを施したワイン「Château Mercian Rouge for FINAL FANTASY RESONANCE」など「シャトー・メルシャンclub」を通じて楽しめる商品や体験も順次拡充される予定だ。詳細は、シャトー・メルシャンclub　2026.10.25始動｜メルシャングループ直営のワイン通販Château Mercian Online【公式】

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