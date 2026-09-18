日本緑茶センター「３行野菜レシピコンテスト」実施

「クレイジーソルト」を手がける日本緑茶センター（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：北島大太朗）は、東京家政大学との産学連携プロジェクトとして、9月21日の「クレイジーソルトの日」に向けて「クレイジーソルトで簡単！3行野菜レシピコンテスト」の受賞作品を発表した。本企画は、若年層の野菜摂取不足という社会課題に着目し、料理初心者でも手軽に野菜をおいしく食べられるレシピの開発を目的として実施されたもので、東京家政大学で栄養学を学ぶ学生が、「クレイジーソルト」を活用したオリジナルの「3行野菜レシピ」を考案。若い世代ならではのアイデアが詰まった応募総数61作品の中から、朝食部門最優秀賞に「プロテインチャージ！野菜ぎゅうぎゅうキッシュ風」、夕食部門最優秀賞「クレイジーソルト香る いちごと生ハムのマスカルポーネ」、日本緑茶センター賞に「ハーブとレモンの爽やか切り干し大根サラダ」が選ばれ、9月11日に表彰式がおこなわれ、受賞者3名には表彰状と同社商品が贈られた。