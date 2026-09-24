湖池屋「復活総選挙～ポテトチップス編～」決選投票開始

ネスレ日本は、新元号「令和」の幕開けを記念する「キットカット 祝賀パック」を4月22日に発売する。同ブランドは、日本国内で最も愛されるチョコレートブランドとして、老若男女問わず、多くの支持を得ており、…
湖池屋（社長：佐藤章）は、ファンサイト「湖池屋GOGO！ランド」でのファン共創型の特別大型企画として、これまでに発売し終売となった過去のポテトチップス商品の中から、ファンの投票によってNo.1に選ばれた商品を復活発売する『湖池屋 復活総選挙～ポテトチップス編～』の決選投票を9月24日（木）よりスタートした。湖池屋はこれまで、「湖池屋ポテトチップス」「湖池屋プライドポテト」「ピュアポテト」「湖池屋ストロング」「カラムーチョ・すっぱムーチョ（ムーチョブランド）」をはじめとする多種多様なブランドから、時代のニーズや旬の素材に合わせた数々の個性豊かな商品を発売してきたが、その中には、販売終了後も「もう一度食べたい」「あの味が忘れられない」といった復活を望むお声が寄せられ続けている商品が数多くある。そこで、今回、湖池屋商品のファンの皆様に向け、ファンサイト「湖池屋GOGO！ランド」において、復活してほしい推しの商品に投票してもらい、No.1に輝いた商品を実際に復活させ発売する「湖池屋 復活総選挙が企画された。9月8日〜9月14日に実施された予選投票では、過去に発売されたポテトチップス商品の中から20商品がエントリー。予選の結果から、5つのブランド「湖池屋ポテトチップス」「湖池屋プライドポテト」「ピュアポテト」「湖池屋ストロング」「カラムーチョ・すっぱムーチョ（ムーチョブランド）」それぞれ票数1位となったファイナリスト5商品、①湖池屋ポテトチップス／逸品のり塩、②湖池屋プライドポテト／芋まるごと 食塩不使用、③ピュアポテト／モッツァレラチーズと岩塩、④湖池屋ストロング／暴れ海苔わさび、⑤カラムーチョ・すっぱムーチョ／スティック海苔カラムーチョ スパイシーのり味のが決選投票へ進出する「ファイナリスト5商品」に決定。9月24日から10月8日までの決選投票により見事No.1に輝いた商品は、2027年2月以降に湖池屋オンラインショップにて限定発売が決定されており、投票時やSNSに寄せられたファンからの熱量も込めたオリジナルパッケージを予定しており、ファンと湖池屋が一体となって作り上げる特別な一品となる予定だ。復活総選挙詳細は、https://gogoland.koikeya.co.jp/view/box?boxId=talk002&categoryIndex=9。なお、今回の総選挙に合わせ、期間中、投票にご参加いただいた方から抽選で計70名様に「ポテトチップスほぼ全種類詰め合わせ」が当たる投票キャンペーン（応募規約：https://gogoland.koikeya.co.jp/view/post/0/3027095）、抽選で100名に「QUOカードPay 500円分」が当たる湖池屋公式Xキャンペーン（応募規約：https://koikeya.ownly.jp/join/38820）も開催される。