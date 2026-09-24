湖池屋「復活総選挙～ポテトチップス編～」決選投票開始

ネスレ「キットカット 祝賀パック」４月２２日新発売

ネスレ日本は、新元号「令和」の幕開けを記念する「キットカット 祝賀パック」を4月22日に発売する。同ブランドは、日本国内で最も愛されるチョコレートブランドとして、老若男女問わず、多くの支持を得ており、…