カンロ×産能大×ＰＰＩＨ「没入型体験キャンディ」発売

カンロ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：村田哲也）は、産業能率大学（東京都世田谷区）、パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長CEO：森屋秀樹）と共創した新商品「GALAXION CANDY（ギャラクシオンキャンディ）」を10月1日よりドン・キホーテ、アピタ、ピアゴをはじめとするPPIHグループ国内店舗（一部店舗を除く）にて、数量限定で発売する。カンロは若年層に飴の新たな魅力を届けるため、産業能率大学経営学部小々馬敦ゼミの学生とともに、若者ならではの視点から「新しい飴習慣」の創出を目指す取り組みを実施。2025年4月のプロジェクト発足から約170名の学生が市場調査やコンセプトづくりに取り組み、飴を食べる新たなきっかけや楽しみ方につながる約150の商品アイデアを立案。その中で着目したのが、「長時間、飴を口に入れていると飽きる、ストレスに感じる」という意見。この若者ならではの声をヒントに、飴を舐める時間そのものを楽しむ“体験”を考案し、カンロ、産業能率大学経営学部小々馬ゼミ、PPIHの3者で商品化に向けて検討を重ね、学生自ら企画をプレゼン。商品の中身からネーミング、パッケージデザインまでブラッシュアップを重ね、学生の自由な発想を3者で形にし、開発・生産現場での試行錯誤を経て、「GALAXION CANDY」の商品化が実現した。「GALAXION CANDY」は、舐め進めるほどに見た目や味わいの変化を体感できる、まるで宇宙旅行にトリップしたような気分を楽しめる“没入型体験キャンディ”。味わいは、食べるまで分からない“ユニバースフレーバー”。太陽系の惑星から着想を得た複数のフレーバーを掛け合わせ、遊び心ある味わいに仕上げられている。飴粒の内部には“ブルーアクシオンセンター”を採用。センターまで舐め進めると、舌が青色に変化しし、さらに、パッケージに入っている“スターダストパウダー”を舌に振りかけることで青くなった舌が、まるで銀河のようにキラキラと輝くだけでなく、パウダーの甘さが加わることで味わいの変化も楽しむことができるという。【商品概要】■商品名：GALAXION CANDY（ギャラクシオンキャンディ） ■発売日：10月1日（木） ■参考価格：862円（税込） ※消費税8％ ■内容量：39ｇ ■販売エリア：ドン・キホーテ、アピタ、ピアゴをはじめとする PPIHグループ国内店舗（一部店舗を除く） ※数量限定商品 ■特徴：「口の中を宇宙にする!?」 がコンセプトの没入型体験キャンディ