不二家「不二家洋菓子店クリスマスセール」実施

不二家（東京都 河村宜行社長）は１０月１日～１２月２５日までChristmasu Memoriesをテーマに「不二家洋菓子店クリスマスセール」を実施する。同セールは１２月２５日が金曜日にあたることから土、日曜日を加えてゴールデンクリスマスと位置付け、クリスマスの煌めく世界観を表現した様々なケーキを販売する。主なアイテムは「FUJIYAオリジナルACEesフォーク付マンスリーシーズン ドリームストリー～Smil Swich クリスマス～」、スポンジに軽いタイプのカスタードクリーム、シャンテリークリーム、練乳入りクリームを重ね、中にはとろーりとろけるイチゴソースを忍ばせている（直径１４０ｍｍ 小売価格５４００円税込み）。このほかプレミアムシリーズとして「クリスマス不二家の苺ショートケーキ」、少人数でも楽しめるミニサイズのホールケーキも登場。同社では顧客のサービス向上一環として９月２９日よりＷＥＢ会員サービスを開始する。同サービスは会員限定のクーポンをはじめ、待たずに商品を受け取れるモバイルオーダーなど様々な特典やサービスを提供する。全国の不二家洋菓子店で会員限定クーポンを発行するほか、対象５店舗にてモバイルオーダーシステムの導入を予定。会員登録方法、ログイン画面の「新規会員登録はこちら」、２０２６年１０月下旬頃よりLINEミニアプリは２０２６年１０月下旬頃より連動を予定。

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