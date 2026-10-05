キリン「おいしい免疫ケア」３商品刷新

キリンビバレッジは10月6日、「キリン おいしい免疫ケア」「同 カロリーオフ」「同 睡眠」の中味とパッケージを刷新して発売する。同シリーズの2026年1～8月の出荷数量は前年同期比107％となり、同社が約97％と見込む清涼飲料市場を上回った。通常品はヨーグルト風味のコクと爽やかな酸味を高め、カロリーオフは味の厚みとほどよい甘さ、睡眠はやさしい甘さと程よい酸味を追求した。パッケージも商品の特徴が伝わるデザインに変更する。いずれもプラズマ乳酸菌を配合した機能性表示食品で、健康な人の免疫機能維持をサポートする。「睡眠」には、睡眠の質の向上に役立つと報告されているGABAも配合した。 ＜商品情報＞ 商品名・容量・税抜希望小売価格： キリン おいしい免疫ケア／100ml：149円、100ml×6本：894円、200ml：180円 キリン おいしい免疫ケア カロリーオフ／100ml：149円、100ml×6本：894円 キリン おいしい免疫ケア 睡眠／100ml：159円、100ml×6本：954円 発売日：2026年10月6日 販売地域：全国 販売形態：通常品とカロリーオフの100ml×6本ラベルレス商品はEC限定、通常品の200mlは自動販売機限定 区分：機能性表示食品