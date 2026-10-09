よつ葉乳業「ミルクフェア」大阪で開催

よつ葉乳業は10月25日、KITTE大阪で「よつ葉ミルクフェア in Osaka」を開催する。北海道の酪農と牛乳・乳製品の魅力を学び、体験できるイベントで、大阪開催は昨年に続き2回目。根釧、北見エリアの酪農家が運営に協力し、仕事や牛の暮らしについて来場者と直接交流する。牛の模型を使った模擬搾乳体験、酪農家への応援メッセージコーナー、牛乳やバターの試飲試食などを実施。今秋発売の新商品を含む乳製品の販売や、キャラクター「みるる」との交流も行う。物販利用者には、隣接する直営店「よつ葉ホワイトコージ KITTE大阪店」で使えるクーポンを配布する。 ＜イベント情報＞ 名称：よつ葉ミルクフェア in Osaka 開催日：2026年10月25日 時間：11～17時 会場：KITTE大阪地下1階サンクンガーデン（大阪市北区梅田3-2-2） 参加費：無料 試飲試食：11～14時は特選よつ葉牛乳、産地限定北海道根釧よつ葉牛乳、14～17時は伝統造りバター、発酵バター