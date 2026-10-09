日清食品 「おとうふ膳」新発売

日清食品 は、「おとうふ膳鶏だしで味わうおぼろどうふの梅香るスープ」を６月４日に全国で新発売する。お湯を入れて３０秒で食べられるおぼろどうふをメイン具材として、品質にこだわったメニューを展開する日清の…