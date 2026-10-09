日清食品 は、「おとうふ膳鶏だしで味わうおぼろどうふの梅香るスープ」を６月４日に全国で新発売する。お湯を入れて３０秒で食べられるおぼろどうふをメイン具材として、品質にこだわったメニューを展開する日清の…
日本豆乳協会は2026年度、豆乳の学びと活用を一体的に進める「豆乳アカデミー」の全国展開に向け、埼玉県と愛知県の教育機関で実証を開始する。10月の豆乳月間と12日の豆乳の日に合わせ、食育講座、学食での豆乳メニュー提供、研究室や学生イベントへの豆乳協賛などを実施。埼玉県では十文字学園女子大学、人間科学総合大学、戸田第二小学校、愛知県では椙山女学園、金城学院大学で取り組む。同協会は地域連携の枠組みを独自に「豆乳特区」と位置付け、学校や研究者などとの協力を通じて、豆乳の知識習得から日常の食生活での実践までを支える仕組みづくりを目指す。＜実施情報＞十文字学園女子大学：10月12日に豆乳ミニ講座、ランチタイムの豆乳提供、研究室への協賛人間科学総合大学：10月14日に豆乳講座、蓮田・岩槻両キャンパスで豆乳提供、研究室への協賛戸田第二小学校：10月19日の給食で豆乳を使ったパンプキンクリーム煮、ベリースコーンを提供椙山女学園：10月5～9日に高校生向け食育授業、13日から月末まで学食で豆乳メニューを提供金城学院大学：10月6～8日の学生イベント「びようフェス」に豆乳飲料240本を協賛、研究室への協賛