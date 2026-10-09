ＺＩＰ-ＦＭ「秋酒祭」出店フード発表

ZIP-FMは、岐阜県酒造組合連合会と10月24、25日に共催する「秋酒祭 岐阜～岐阜の地酒に酔う2026～」のフード出店者を発表した。岐阜市の金公園に県内30蔵、全90銘柄の地酒が集まり、日本酒に合う料理を提供するキッチンカー計6店舗が出店する。魚介料理や揚げたての天ぷら、串焼きに加え、郷土料理「鶏ちゃん」をアレンジした唐揚げなどを用意。「うなぎ 網代」は24日、「兆究」は25日のみ出店する。会場ではトークショーのほか、ZIP-FMナビゲーターと来場者が一緒に乾杯する「乾杯タイム」を両日実施する。 ＜イベント情報＞ 名称：秋酒祭 岐阜～岐阜の地酒に酔う2026～ 開催日時：2026年10月24日11～18時30分、25日11～17時30分 ラストオーダー：各日終了30分前 会場：金公園（岐阜市金町5-7） 通常スターターセット：前売3,000円、当日3,600円（飲食用コイン10枚、オリジナルお猪口、リストバンド付き） アプリ限定前売：コイン20枚付き4,500円、エコ割3,000円（コイン13枚、リストバンド付き）、ちょこっとセット1,000円（お猪口、リストバンド付き、コインなし） 追加コイン：1枚200円 フード出店：ナカタノサカナ、天ぷら やまとや、スマイリーチキン、串焼き専門店 and kitchen、うなぎ 網代、兆究