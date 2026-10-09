メルシャン「摘房ブドウ」活用の酒２種発売

メルシャンのグループ会社、メルシャン ヴィティコール勝沼は、シャトー・メルシャン勝沼ワイナリーの摘房ブドウ約500kgをFar Yeast Brewingに提供した。これを活用した「Far Yeast Grapevine 2026」と、新たな蒸留酒「Azeotrope Grapevine GIN」が10月13日に発売される。ブドウの提供は、山梨県の生産者や事業者と連携する「Brewed with YAMANASHI」の一環。今回はシラー、マスカット・ベーリーAなどを使い、2,300Lを醸造した。ジンは製造過程で生じたロスビールから抽出したアルコールと、醸造に使ったブドウの果皮を再利用して造った。メルシャンは協業を通じて農産物の有効活用と資源循環を進め、山梨県の地域活性化や持続可能なワイン造りにつなげる。 ＜商品情報＞ 商品名：Far Yeast Grapevine 2026 品目：発泡酒 容量：350ml缶、15L樽 アルコール度数：6.0％ 価格：オープン価格 商品名：Azeotrope Grapevine GIN 品目：リキュール 容量：150mlびん、500mlびん アルコール度数：45％ 価格：オープン価格 発売日：いずれも2026年10月13日 販売元：Far Yeast Brewing 販売先：公式Web Store、Far Yeast Tokyo、全国のビアバー・飲食店・酒販店 ＜関連企画＞ 期間：2026年10月10～31日 会場：Far Yeast Tokyo（東京都品川区西五反田1-15-6） 内容：新商品2種と「シャトー・メルシャン 鴨居寺シラー」を楽しめる特別メニューを提供