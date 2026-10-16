キリン「人生を共に生きるウイスキー」受賞

台湾優良食品発展協会（周能傅理事長）主催「日台フードビジネス連携セミナーおよび商談会」が８月８日、東京プリンスホテルで開催された。同商談会は日本と台湾の食品企業のマッチングを目的に開催されたもので、会…
キリンビールのサービス「人生を共に生きるウイスキー」が、「2026 66th ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS」のマーケティング・エフェクティブネス部門とデザイン部門でACCブロンズを受賞した。ブランデッド・コミュニケーション部門のプロモーション／アクティベーションカテゴリーでも入賞した。同サービスは、人生の節目に選んだ原酒を富士御殿場蒸溜所で20年間熟成し、途中のウイスキーを定期的に届けるもの。味わいの変化を自身の人生と重ねながら、20年後の乾杯を待つ体験を提供する。2026年6月に事業を開始し、今後も体験価値の向上に取り組む。 ＜サービス情報＞ 名称：人生を共に生きるウイスキー 価格：100,000円（税抜） 容器・容量：熟成期間0～18年品は50mlびん、20年品は700mlびん 原材料：モルト アルコール分：熟成前の蒸留液は62％ 製造工場：キリンディスティラリー富士御殿場蒸溜所