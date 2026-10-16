キリン「人生を共に生きるウイスキー」受賞

キリンビールのサービス「人生を共に生きるウイスキー」が、「2026 66th ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS」のマーケティング・エフェクティブネス部門とデザイン部門でACCブロンズを受賞した。ブランデッド・コミュニケーション部門のプロモーション／アクティベーションカテゴリーでも入賞した。同サービスは、人生の節目に選んだ原酒を富士御殿場蒸溜所で20年間熟成し、途中のウイスキーを定期的に届けるもの。味わいの変化を自身の人生と重ねながら、20年後の乾杯を待つ体験を提供する。2026年6月に事業を開始し、今後も体験価値の向上に取り組む。 ＜サービス情報＞ 名称：人生を共に生きるウイスキー 価格：100,000円（税抜） 容器・容量：熟成期間0～18年品は50mlびん、20年品は700mlびん 原材料：モルト アルコール分：熟成前の蒸留液は62％ 製造工場：キリンディスティラリー富士御殿場蒸溜所