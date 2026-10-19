キッコーマン「おいしい記憶フォト＆エピソード」募集

キッコーマンは、「おいしい記憶をつくりたい。」をコーポレートスローガンに掲げ、消費者の「おいしい記憶」づくりにつながるさまざまな活動に取り組んでいるが、今回、その一環として、「おいしい記憶」をテーマとする写真とエピソードを募集する「キッコーマン『おいしい記憶』フォト＆エピソードコンテスト」を、10月19日から開始した。【実施概要】■募集内容：①「おいしい記憶」をテーマにした、食にまつわる、心あたたまる写真＜ 食事をしている人の顔（表情）、料理（食べ物）を必ず入れること＞、②①の写真にまつわるエピソード（50～200文字程度）■賞と賞品：①最優秀賞（1点）／ギフトカード 5万円分、②優秀賞（2点）／ギフトカード3万円分、③おいしい記憶賞（20点）／キッコーマングループ商品詰め合わせ■募集期間：10月19日（月）から 12月10日（木）23:59まで■応募資格：キッコーマン＋（プラス）会員」への登録が必要■応募方法：写真と写真にまつわるエピソードを特設サイトの専用フォームより応募 なお、結果発表および賞品発送は2027年3月に、ウェブサイト、プレスリリース等で受賞作品の公開・発表、および賞品発送を予定。応募に関する問い合わせは、https://form.kikkoman.co.jp/m/photocon_contact、キッコーマン「おいしい記憶」フォト＆エピソードコンテスト 特設サイトは、https://www.kikkoman.com/jp/memory/photo_contest27/