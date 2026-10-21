アサヒ「未来のノンアル レモンサワー」通年販売開始

アサヒビール（本社：東京、社長：松山一雄）は、「まるごと食感サワー」シリーズのノンアルコールカクテルテイスト飲料「未来のノンアル レモンサワー」を10月27日から通年販売を開始する。「未来のノンアル レモンサワー」は、果皮や種子をまるごと漬け込んだレモンスライス入りで、果実由来の香りや味わいを堪能でき、さらに食感だけでなくフルオープン缶ならではの開栓音や、レモンスライスが浮かび上がる見た目など五感で楽しめる商品。2026年5月の数量限定販売後に同社が実施したアンケートでは再購入意向が90％に達するなど好評だったことから、今回の通年販売に至ったという。なお、店頭では、同日に通年販売を開始するノンアルコールビールテイスト飲料「アサヒドライゼロ 泡ジョッキ缶」と併せて陳列する販促活動なども展開し、ノンアルコールカテゴリーのさらなる活性化と、消費者への多様な選択肢の提供を図りたいとしている。【商品概要】■商品名：未来のノンアル レモンサワー ■品目：炭酸飲料 ■容器・容量：缶345ml ■アルコール分：0.00% ■果汁：無果汁 ■発売日：10月27日 ■発売地域：全国 ■発売期間：通年 ■価格：オープン価格