ＪＲ九州「本格焼酎の日フェスタ」開催

JR九州「本格焼酎の日フェスタ」開催JR九州は福酎会と10月31日、11月1日、JR博多駅前広場で「九州本格焼酎の日フェスタ2026」を開催する。九州の本格焼酎を手掛ける22蔵元が参加し、焼酎33銘柄、リキュール11銘柄を販売予定。購入者には、買った酒の銘柄をデザインしたデジタルスタンプをNFTとして無料で配布する。対象蔵元の現地で提示すると特別な体験や特典を受けられる仕組みで、商品購入を地域との継続的なつながりや訪問につなげる。特典内容や提供期間は蔵元によって異なり、事前予約が必要な場合もある。＜イベント情報＞名称：九州本格焼酎の日フェスタ2026開催日時：2026年10月31日11～18時、11月1日11～17時会場：JR博多駅前広場・小規模イベントスペース参加蔵元：22蔵元販売予定：焼酎33銘柄、リキュール11銘柄支払方法：現金、クレジットカード、PayPay購入特典：銘柄デザインのデジタルスタンプ。取得にはメールアドレスによるウォレット開設が必要主催：福酎会、JR九州