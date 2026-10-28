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📅 2026/10/28 執筆者：motoe
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キリン「キリングッドエール 限定メッセージ缶」発売

キリンビール（社長：堀口英樹）は、「キリングッドエール 限定メッセージ缶」（350ml缶、500ml缶）を11月24日より全国で期間限定発売する。「キリングッドエール」は、日本中に明るさをつないでいくビールとして、「未来に向けて人と人とのつながりをつくり、日本各地の地域コミュニティを元気にする活動」を支援する「グッドエールJAPAN」などの取り組みを推進しているが、その一環として、今回、日本中の消費者へ前向きな“エール”を届けるためのメッセージ缶を企画。ブランドリーダーを務める綾瀬はるかさん、Mrs. GREEN APPLE 大森元貴さん、浜辺美波さん、鈴木亮平さんの4名による、日常に明るさを届ける手書きのメッセージを、パッケージ裏面にデザインしたメッセージ缶を通じて、一人でも多くの方に日常のちょっとしたご褒美として「グッドエール」を手に取ってもらい、ブランドリーダーからの“エール”とともに、「フルーティな味・香り」と「後味の良さ」を両立した満足感のある味わいを楽しんでもらえる商品が誕生した。同商品は、缶裏面に、350ml缶には、綾瀬はるかさん、Mrs. GREEN APPLE 大森元貴さんのメッセージと署名、500ml缶には、浜辺美波さん、鈴木亮平さんのメッセージと署名が入れられており、各容量につき2種類が6缶パックがランダムに梱包されている。容量・容器：350ml缶・500ml缶、価格：オープン価格。

 

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