カゴメ「野菜一日これ一本 冬にんじんＭｉｘ」新発売

カゴメ（社長：奥谷晴信、本社：愛知県名古屋市）は、「野菜一日これ一本」ブランドから、冬限定「野菜一日これ一本 冬にんじんMix」を2026年11月10日から2027年3月初旬まで期間限定にて全国で発売する。「野菜一日これ一本」は、2004年に発売し“これイチ”の愛称で親しまれる同社のロングセラーブランドで、30品目の彩り豊かな野菜を350g分使用しているのが特長。不足しがちな野菜を手軽に補うことができ、また、砂糖や食塩を使用せず、野菜本来のおいしさにこだわっているが特徴の商品となる。今回、発売される「野菜一日これ一本 冬にんじんMix」は、冬にんじんを含む6種の緑黄色野菜350g分を使用した、砂糖・食塩不使用の野菜汁100％ジュース。冬にんじんのまろやかな甘みと、バランスよく配合した緑黄色野菜により、飲みやすく濃厚な味わいに仕上げられており、食物繊維とβ-カロテンを、手軽にしっかり補うことができる。パッケージは、冬限定の商品らしさを感じられるよう、温かみのあるオレンジを基調に、冬にんじんのおいしさを表現。パッケージ正面の“これイチくん”も、冬らしく親しみやすいデザインとなっている。容量（容器）：200ml（紙）、店頭想定価格： 145円前後（税込み）、在庫がなくなり次第販売終了。