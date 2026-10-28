Ｕｍｉｏｓ「ローリングストックセット」発売

Umios（本社 : 東京都港区、代表取締役社長執行役員 : 安田 大助）は、魚の缶詰と、製造から約4年半保存できる「長期保存タイプ おいしいおさかなソーセージ」を組み合わせた「ローリングストックセット」を11月2日より、公式通販サイト「umiosマーケット」（https://www.market.umios.com/）にて新発売する。近年、地震や豪雨などの災害が相次ぐなか、食の備えの大切さがあらためて問われているが、災害直後の食事は炭水化物に偏りやすく、タンパク質などが不足しがちであるといわれており、厚生労働省は、タンパク質の多い魚介類や肉類の缶詰を備えることや、食べ慣れた食品を多めに買い置きし、使った分を買い足す”ローリングストック”が推奨されている。2026 年11 月2 日には、南海トラフ地震などの大規模災害発生への備えを強化するため「防災庁」も発足することもあり、防災への関心がさらに高まるこの機会に、同社ではご家庭の食の備えを見直すきっかけとなるよう、同日、本セットを発売。調理不要でそのまま食べられるさまざまな味付けの魚の缶詰に、製造から約4 年半保存ができるフィッシュソーセージを加え、選ぶ手間なく備えを始めることができるセットになっている。【商品概要】■商品名 ：①ローリングストックセット（缶詰 3 種＋長期保存ソーセージ）、②ローリングストックセット（缶詰 6 種＋長期保存ソーセージ） ■セット内容：①月花さばみそ煮／さんま蒲焼／国産いわし煮付／長期保存タイプ おいしいおさかなソーセージ、②月花さばみそ煮／さんま蒲焼／国産いわし煮付／国産いわしみそ煮／さばのカレー煮／さばのトマト煮／長期保存タイプ おいしいおさかなソーセージ ■販売価格：①1,870 円（税込）、②2,850 円（税込） ■賞味期限：缶詰／製造から 3 年、ソーセージ／製造から約 4 年半