ぐるなび「コンディションスティック」体験フェア開催

ぐるなびは、ニッシントーア・岩尾が販売する飲み会対策ゼリー「コンディションスティック」の体験フェア第2弾を、11月2日から全国の飲食店300店舗で開催する。前回の韓国料理店に加え、居酒屋や肉バル、ダイニングバーなどに対象を拡大。期間中、対象店舗の来店客に4種のフレーバーから「コンディションスティック」2本を配布し、飲酒前後に取り入れる新たな食習慣を提案する。＜イベント情報＞実施期間：2026年11月2日（月）～12月31日（木）※なくなり次第終了／実施店舗：全国の飲食店300店舗／配布内容：「コンディションスティック」2本一組＜商品情報＞商品名：コンディションスティック／価格：1本280円（税別）／フレーバー：オリジナル、グリーンアップル、マンゴー、プラム／配合成分：ケンポナシエキス500mg、オリザギャバエキス200mg、タンポポエキス50mg、アセロラエキス50mg／URL：https://www.nisshintoaiwao.co.jp/foods/conditionstick/index.html