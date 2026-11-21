紡が運営する大阪天満宮の和スイーツ専門店「一口の幸せ」は、もちもちとした生地が特徴のどら焼き「もちどら」を販売している。開発したのは同社代表で現役大学生の川野誉太氏。幼少期に祖母からもらったどら焼きの思い出を原点に、1年以上かけて生地を開発した。しっとりとした口当たりと弾力のある食感にこだわり、黒ごまあん、抹茶あん、粒あん、カスタードの4種類を用意。黒ごまあんには創業140年以上の老舗ごま店の黒ごまを使用し、抹茶あんには京都の老舗から仕入れた抹茶を採用した。店頭では1日に最大150個を販売しており、家族や大切な人への手土産としても提案している。 ＜商品情報＞商品名：もちどら／種類：黒ごまあん、抹茶あん、粒あん、カスタード／販売数：最多で1日150個／販売形態：店内飲食・持ち帰り ＜店舗情報＞店舗名：一口の幸せ 大阪天満宮本店／所在地：大阪府大阪市北区天神橋2丁目1-31／電話番号：050-1808-3150／Instagram：https://www.instagram.com/hitokuchinoshiawase