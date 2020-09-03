キリングループ「１０月１日付主要人事」
執筆者：編集部
キリンホールディングス、キリンビールは10月1日付人事異動を発表した。【キリンホールディングス】△経営企画部主幹（旧職協和キリン株式会社経営戦略企画部）服部大介、△Ｒ＆Ｄ本部パッケージイノベーション研究所主幹（同Ｒ＆Ｄ本部パッケージイノベーション研究所主査）中谷正樹。【キリンビール】マーケティング本部マーケティング部ＲＴＤカテゴリー戦略担当主幹、（マーケティング本部マーケティング部ＲＴＤカテゴリー戦略担当主査）成清敬之、△マーケティング本部首都圏統括本部東京支社販売推進第２支店長、（マーケティング本部首都圏統括本部東京支社販売推進第１支店担当部長）柳父潤子、△マーケティング本部近畿圏統括本部近畿圏販売推進支社営業１部長（マーケティング本部事業創造部主査）濱田篤紀、△マーケティング本部近畿圏統括本部近畿圏営業推進支社長 兼マーケティング本部近畿圏統括本部近畿圏営業推進支社営業１部長、（マーケティング本部近畿圏統括本部近畿圏営業推進支社営業１部長）△マーケティング本部近畿圏統括本部近畿圏営業推進支社営業１部長） 河邉瑞治、△マーケティング本部近畿圏統括本部大阪支社奈良・和歌山支店長（マーケティング本部近畿圏統括本部近畿圏販売推進支社営業１部長）西村文博、△生産本部取手工場総務広報担当部長 キリングループロジスティクス（株）（本社人事総務部人事総務担当）清宮崇、△生産本部横浜工場副工場長兼生産本部横浜工場総務広報担当部長（生産本部取手工場総務広報担当部長）林義和、△生産本部横浜工場醸造エネルギー担当部長（生産本部岡山工場醸造エネルギー担当部長）川﨑慎、△生産本部岡山工場醸造エネルギー担当部長（マーケティング本部マーケティング部商品開発研究所中味開発グループ主務兼キリンホールディングス（株）Ｒ＆Ｄ本部飲料未来研究所主務）羽場 清人、△ハイネケン・キリン（株）営業部長（マーケティング本部近畿圏統括本部セールスサポート部担当部長兼マーケティング本部営業部営業推進室主務）髙橋潤司。