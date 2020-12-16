国分グループ本社１月１日付 主要人事

国分グループ本社は１月１日付で主要人事を発表した。【国分グループ本社】△飯泉 毅 監査室長、△裏辻 徹志 経営統括本部課長兼サプライチェ ーン統括部デジタル推進部流通プラットフォーム推進課長、△水上 毅 経営統括本部付部長出向（国分グ ローサーズチェーン（株））、△山口 耕司 経営企画部企画課長、△内田 智樹、国分ビジネスエキスパート（株） 常務執行役員売掛金管理部長兼人事総務部長兼国分グループ本社 （株）経理財務部副部長、△山下 大吾、サプライチェーン統括部副部長兼イノベーション推進部副部長兼イノベーション推進課長兼経営企画部副部長、△酒井 宏高 サプライチェーン統括部業務改革推進部長、△斉藤 暁祐、サプライチェーン統括部業務改革推進部副部長 、 △殿村 貴茂 国分首都圏（株）執行役員首都圏 業務センター部長兼経営統括部営 業業務担当部長兼国分グループ本 社（株）サプライチェーン統括部 業務改革推進部副部長兼営業戦略 統括部広域ユニット担当課長、△小林 健人、サプライチェーン統括部業務改革 推進部業務改革推進課長、△東城 栄一 国分ビジネスエキスパート（株）経営統括部デジタル推進課長兼国 分グループ本社（株）サプライチ ェーン統括部業務改革推進部マス ター管理課長、△須賀 祥浩、サプライチェーン統括部デジタル 推進部デジタル推進課長兼情報シ ステム部物流システム二課長 △髙木 幸久 マーケティング・商品統括部戦略 推進室副部長、△船津 裕明、マーケティング・商品統括部マー ケティング部長兼戦略推進室部長、△園部 敏晴 マーケティング・商品統括部マー ケティング部副部長、△古城 尚子 マーケティング・商品統括部マー ケティング部企画課長、△廣川 勝一郎、マーケティング・商品統括部マー ケティング部推進課長、△青柳 光洋、マーケティング・商品統括部マー ケティング部デジタルマーケティング課長、△織田 啓介、マーケティング・商品統括部商品 開発部長兼輸入商品課長兼戦略推 進室部長兼日本橋菓房（株）出向、△網島 隆 マーケティング・商品統括部商品 開発部副部長兼開発二課長、△森 公一、マーケティング・商品統括部商品 開発部副部長兼開発三課長兼日本橋菓房（株）出向、△四元 勝也、マーケティング・商品統括部商品 開発部販売業務課長、△宮本 勲、マーケティング・商品統括部商品 開発部開発一課長、△黒崎 雅人、マーケティング・商品統括部商品開発部ギフト・ＥＣ開発課長、△千木良 治、マーケティング・商品統括部加工食品・菓子部長兼戦略推進室部長、△宮台 隆弘、 マーケティング・商品統括部加工食品・菓子部副部長兼食品二課長、△増田 吉博、マーケティング・商品統括部加工食品・菓子部副部長兼食品一課長、△栗山 功、マーケティング・商品統括部加工食品・菓子部菓子課長、△山田 康浩、マーケティング・商品統括部酒類部副部長、△佐藤 公彦、マーケティング・商品統括部酒部副部長兼酒類一課長、△櫻林 政仁、 マーケティング・商品統括部酒類 部酒類二課長、△田代 英樹、マーケティング・商品統括部低温食品部長兼低温一課長兼戦略推進室部長、 △長田 章、マーケティング・商品統括部低温 食品部低温二課長、△金田 朋宏、マーケティング・商品統括部付部 長出向（旭トラストフーズ（株））、△堀越 直樹、マーケティング・商品統括部付副 部長出向（旭トラストフーズ（株））、△堀 潤二郎、マーケティング・商品統括部付副 部長出向（(株)ヌーヴェル・セレク ション）、△辻野 克彦、マーケティング・商品統括部付課 長出向（旭トラストフーズ（株））（東京駐在）、△北嶋 裕久、国分首都圏（株）執行役員第一営 業本部長兼第一支社長兼国分グル ープ本社（株）営業戦略統括部戦 略推進室部長、△大宅 俊則、営業戦略統括部広域ユニット担当 部長兼ドラッグストア担当部長、△神谷 幸嗣、国分首都圏（株）第一営業本部第 四支社長兼国分グループ本社（株） 営業戦略統括部ＥＣ／宅配担当部長、△岡本 正紀、国分首都圏（株）第二営業本部第 二支社長兼第一支店長兼国分グル ープ本社（株）営業戦略統括部生協担当部長、△伊藤 文雄、営業戦略統括部戦略推進室課長兼 卸統括部業務課長、△榎 皓介、営業戦略統括部戦略推進室課長、△糸賀 誠二、低温フレッシュデリカ統括部戦略推進室マーケティング担当部長、△前田 忠男、低温フレッシュデリカ統括部戦略推進室事業会社担当部長、△御供 講之、 低温フレッシュデリカ統括部戦略 推進室副部長兼国分フレッシュリ ンク（株）出向、△稲熊 篤、低温フレッシュデリカ統括部フレ ッシュ推進課長兼国分フレッシュリンク（株）出向兼フレッシュリ ンク大田（株）出向、△齋藤 敏之、低温フレッシュデリカ統括部デリ カ推進課長、△澤野 厚志、低温フレッシュデリカ統括部付部長出向（デリシャス・クック(株)）、△築地 裕紀、低温フレッシュデリカ統括部付部長出向（（株）ナックス）、△都築 友和、低温フレッシュデリカ統括部付副部長出向（デリシャス・クック(株)）、△原田 英穂 低温フレッシュデリカ統括部付副 部長出向（ヤシマ（株））、△早﨑 真吾、低温フレッシュデリカ統括部付副 部長出向（国分フレッシュリンク (株)兼フレッシュリンク豊洲（株））、△酒匂 孝士、低温フレッシュデリカ統括部付課 長出向（ヤシマ（株））、△稲葉 秀和、国分関信越（株）卸事業部長兼フ ードサービス事業部長兼マーケテ ィング部長兼国分フードクリエイト株）関信越支社長兼国分グループ本社（株）卸統括部関信越担当部長、△榊原 岳彦、国分首都圏（株）第二営業本部第三支社長兼首都圏東支店長兼卸事業部長兼菓子事業部長兼国分グループ本社（株）卸統括部首都圏担当部長、△山口 直樹、国分九州（株）卸事業部沖縄支店長兼国分グループ本社（株）卸統 括部九州担当沖縄支店長、△佐々木 誠 ヘルスケア統括部事業推進課長兼 マーケティング・商品統括部戦略 推進室課長、△宮本 英亮 フードサービス統括部戦略推進室部長兼フードサービス事業部戦略推進担当部長、△中村 道宏、フードサービス統括部フードサー ビス事業部長兼戦略推進室給食担当部長、△髙橋 淳、フードサービス統括部フードサー ビス事業部営業担当部長兼戦略推 進室外食担当部長、△矢野 武彦、フードサービス統括部フードサー ビス事業部副部長兼物流・システ ム課長兼戦略推進室物流担当副部 長、△田中 英治、フードサービス統括部フードサー ビス事業部副部長兼外食営業二課長 、△東方 祐毅、フードサービス統括部フードサー ビス事業部副部長兼業務課長兼戦略推進室副部長、△山室 正晃、フードサービス統括部フードサー ビス事業部マーケティング課長兼 戦略推進室マーケティング担当課長、△大鋸 美子、フードサービス統括部フードサー ビス事業部マーケティング課商品開発担当課長、△平野 雅昭、フードサービス統括部フードサービス事業部外食販売業務課長、△岩井 千芳、フードサービス統括部フードサー ビス事業部原料・資材営業課長、△乾 浩彰、フードサービス統括部フードサー ビス事業部外食営業一課長、△伴場 誠、フードサービス統括部フードサー ビス事業部外食営業三課長、△斉川 明弘、フードサービス統括部フードサー ビス事業部外食営業四課長、△瀧澤 武志、フードサービス統括部フードサー ビス事業部給食営業一課長、△孝岡 賢吾、フードサービス統括部フードサービス事業部給食営業二課長兼給食販売業務課長、△保谷 孝一郎、フードサービス統括部フードサー ビス事業部業務用卸営業課長、△戸田 宗幸、フードサービス統括部付部長出向 （中部食糧（株））、△伊藤 敦、流通事業部販売業務課長兼業務課長、△那須 一公、流通事業部営業二課長。【国分北海道】△諏訪 勝巳、国分グループ本社（株）執行役員経営統括本部付部長兼国分北海道（株）代表取締役社長執行役員、△山腰 哲志、 執行役員道北支社長、△玉川 友康、執行役員道東支社長兼釧路支店長、△太田 匡誠、執行役員量販事業部長、△島 淳二、物流・システム部長、△斉藤 則行、マーケティング部長兼開発課長、【国分東北】△佐藤 和宏、国分グループ本社（株）執行役員 経営統括本部付部長兼国分東北 （株）代表取締役社長執行役員兼経営統括部長、△根本 純、 業務センター部長兼営業本部営業業務担当部長、△黒澤 誠、業務センター北東北販売業務課長兼南東北販売業務課長、【国分関信越株式会社】△前原 康宏、国分グループ本社（株）執行役員 経営統括本部付部長兼国分関信越 （株）代表取締役社長執行役員、△菊池 保夫、 経営統括部部長（収益管理担当）、△雫石 明、経営統括部付部長出向（新潟酒販 （株））、△稲葉 秀和、卸事業部長兼フードサービス事業部長兼マーケティング部長兼国分 ードクリエイト（株）関信越支 社長兼国分グループ本社（株）卸 統括部関信越担当部長、△白井 啓介、卸事業部副部長兼営業課長兼国分グループ本社（株）卸統括部関信越担当課長、△桑原 慎治、第二支社副支社長兼埼玉支店長、△岩波 浩史 第二支社副支社長兼第一支店長、△橋本 泰司 第二支社第二支店長、【国分首都圏】△物井 敦、国分グループ本社（株）取締役執 行役員経営統括本部副本部長兼国 分首都圏（株）代表取締役社長執行役員、△千葉 潤、常務執行役員経営統括部長兼人事総務部長、△北嶋 裕久、執行役員第一営業本部長兼第一支 社長兼国分グループ本社（株）営業戦略統括部戦略推進室部長、△山本 忠司、物流・システム部長兼物流営業課長兼国分グループ本社（株）物流統括部副部長、△三神 淳司、第一営業本部第一支社第三支店長、△野﨑 素弘、第一営業本部第一支社第四支店長、△寺田 賢一郎、 第一営業本部第二支社第三支店長、△石井 智之、第二営業本部第一支社第一支店長、△佐藤 顕良、第二営業本部第一支社第四支店長、△岡本 正紀、第二営業本部第二支社長兼第一支 店長兼国分グループ本社（株）営 業戦略統括部生協担当部長、△桑原 健治、第二営業本部第二支社第二支店長兼国分グループ本社（株）営業戦 略統括部生協担当課長、△服部 直人、第二営業本部第二支社第三支店長、△田雑 栄一郎、第二営業本部第二支社付課長、△榊原 岳彦、第二営業本部第三支社長兼首都圏東支店長兼卸事業部長兼菓子事業部長兼国分グループ本社（株）卸統括部首都圏担当部長、△矢澤 治樹、第二営業本部第三支社首都圏西支店長、△甲斐 和幸、第二営業本部第三支社神奈川支店長、△森川 泰敬、第二営業本部第三支社山梨支店長、【国分西日本】△川野 政治、国分グループ本社（株）執行役員 経営統括本部付部長兼国分西日本 （株）代表取締役社長執行役員、△角 博之、専務執行役員卸事業部長兼量販事 業部長兼国分グループ本社（株） 卸統括部西日本担当部長、△福島 竜也 物流・システム部物流・システム 課（関西総合センター長）、△岡藤 淳一 業務センター業務一課長兼近畿支社営業業務課長、△岡野 倫弘、量販事業部副部長兼営業一課長、△辻 洋一、量販事業部営業二課長、△山西 康介、中国支社副支社長兼広島第一支店 長兼国分フードクリエイト（株） 中国支社広島支店長、△角浦 大輔、中国支社山陰支店（米子総合セン ター長）、【国分九州】△今井 博臣、国分グループ本社（株）執行役員 経営統括本部付部長兼国分九州 （株）代表取締役社長執行役員、△吉松 謙吾、常務執行役員第三支社長兼低温フレッシュ・フードサービス事業部長兼卸事業部長兼物流・システム 部長兼国分グループ本社（株）卸統括部九州担当部長、△平井 教雄、経営統括部付部長、△遠山 剛正 経営統括部付課長出向（（株）りゅ うせき低温流通）、△石井 秀明、経営統括部課長兼経理財務部経理財務課長、△山口 直樹、卸事業部沖縄支店長兼国分グルー プ本社（株）卸統括部九州担当沖縄支店長、△荒川 謙一、第一支社長兼営業業務課長兼マー ケティング部長兼商品課長兼企画課長、△眞﨑 浩一、第二支社長兼第二支店長兼佐世保支店長、【国分フードクリエイト】△齊藤 顕範、執行役員首都圏支社長兼第二支店長、△稲葉 秀和、国分関信越（株）卸事業部長兼フ ードサービス事業部長兼マーケテ ィング部長兼国分フードクリエイ ト（株）関信越支社長兼国分グル ープ本社（株）卸統括部関信越担当部長、△竹中 久人、マーケティング部長、△山城 浩輝、中国支社長、【国分ビジネスエキスパート】内田 智樹 常務執行役員売掛金管理部長兼人 事総務部長兼国分グループ本社 （株）経理財務部副部長。