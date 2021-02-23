国分グループ「３月１日付組織改定および主要人事」

国分グループは2021年3月1日付組織改定および主要人事を発表した。＜組織改定＞【国分グループ本社】「情報システム部」の傘下にある「業務システム課」を「業務システム一課」「業務システム二課」の二課制に変更し、「統合システム推進課」を「システム企画・管理課」「システム基盤課」に機能を切り分ける。【国分北海道】 「函館支社」を廃組し、傘下にある「函館支店」を「道央支社」の傘下に移管する。「道央支社」の傘下にある「札幌支店」を「フードサービス事業部」の傘下に移管し、「営業一課」に改称する。同時に、「営業課」を「営業二課」に改称する。「物流・システム部」の傘下にある「システム課」を廃組し、「物流運営課」に統合する。「地域共創部」を設置し、その傘下に「商品共創課」「事業共創課」「フレッシュ課」を設置する。「フードサービス事業部」の青果事業を「フレッシュ課」に移管する。「マーケティング部」の傘下にある「開発課」を廃組し、「商品共創課」に移管する。【国分東北】「営業本部」を廃組し、支社・事業部体制に変更する。「第一支社」の傘下に「仙台支店」「山形支店」「郡山支店」を移管し、「広域支店」を設置する。「第二支社」の傘下に「「岩手支店」「秋田支店」を移管し、「岩手支店」の傘下にある「県北営業所」を廃組する。【国分西日本】「近畿支社」の傘下にある「大阪支店」「京都支店」「兵庫支店」を廃組し、「第一支店（量販店）」「第二支店（一般小売業）」「第三支店（業務用卸）」を設置する。同時に、「第二支店」の傘下に「和歌山営業所」を移管する。 【国分九州】「福岡業務センター」を「業務センター」に改称し、販売業務機能を集約する。「第二支社」の傘下にある「第一支店」「第二支店」を統合し、「長崎支店」に改称する。同時に、「販売業務課」を「営業業務課」に改称する。【国分フードクリエイト】「首都圏支社」の傘下に「第五支店」を設置する。【国分ビジネスエキスパート】「経理財務管理部」の傘下に「会計・税務課」を設置し、「海外・オリジナル課」を「経理業務課」に改称する。国分西日本（株）の経理業務機能を譲り受け、「売掛金管理部」の傘下に「三課（大阪）」を設置し、「買掛金管理部」の傘下に「三課（大阪）」を設置する。＜主要人事＞ 【国分グループ本社】 △野間 幹子 人事総務部副部長、△中山 有 人事総務部人事企画課長、△角田 憲一郎 情報システム部業務システム一課長、△永井 真之 情報システム部業務システム二課長、△安村 俊祐 情報システム部システム企画・管理課長、△安中 紀章 情報システム部システム基盤課長、△山田 基之 品質管理部品質管理一課長、△目加田 雄亮 サプライチェーン統括部イノベーション推進部イノベーション推進課長 、△中島 秀典 マーケティング・商品統括部商品開発部輸入商品課長、△岡 拓哉 低温フレッシュデリカ統括部戦略推進室課長兼国分フレッシュリン

ク（株）出向、△伊賀上 照正 低温フレッシュデリカ統括部付課長出向（（株）ナックス）、△髙木 建一郎 海外統括部中国事業部長兼上海国分商貿有限公司出向兼上海峰二食品有限公司出向（上海駐在）、△吉村 和浩 海外統括部中国事業部付課長出向（北京必愛喜食品営銷有限公司）（北京駐在）、△佐々木 誠 ヘルスケア統括部副部長兼事業推進課長兼マーケティング・商品統括部戦略推進室課長、△山室 正晃 フードサービス統括部戦略推進室副部長兼フードサービス事業部マーケティング課長、△長根 純一 フードサービス統括部フードサービス事業部外食営業二課長、【国分北海道】青山 知夫 執行役員経営統括部長兼人事総務部長兼地域共創部長、△山腰 哲志 執行役員道央支社長、△橋本 吉人 人事総務部人事総務課長、△萩庭 寿人 経理財務部長兼経営統括部副部長 、△堀田 和行 札幌業務センター部長兼発注課長、△福本 欣久 札幌業務センター副部長兼受注課長、△石田 健二 地域共創部商品共創課長兼事業共創課長、△宮本 健太郎 地域共創部フレッシュ課長、△佐々木 克拡 卸事業部長兼営業課長兼フードサービス事業部副部長兼営業一課長兼国分グループ本社（株）卸統括部北海道担当部長、△髙島 敏之 フードサービス事業部長、△工藤 浩生 フードサービス事業部営業二課長、△鈴木 智也 道央支社函館支店長、△齋藤 治彦 道北支社長、△吉田 国平 道東支社帯広支店長兼帯広総合センター長、△白浜 郁 道東支社低温営業課長、【国分東北】 △佐藤 和宏 国分グループ本社（株）執行役員経営統括本部付部長兼国分東北（株）代表取締役社長執行役員兼第二支社長 、△根本 明 国分フードクリエイト（株）執行役員東北支社長、△山田 直喜 執行役員卸事業部長兼マーケティング部長兼国分グループ本社（株）卸統括部東北担当部長、△長瀬 知治 執行役員第一支社長兼山形支店長、△佛石 大助 経営統括部長兼人事総務部長兼経理財務部長、△大益 光雄 卸事業部営業課長、△林 卓司 第一支社副支社長兼広域支店長、△柴田 朋信 第一支社副支社長兼郡山支店長、△佐藤 栄一 第一支社仙台支店長、△西尾 勇作 第二支社副支社長兼岩手支店長、△國分 昌和 第二支社秋田支店長、【国分関信越】 △坂田 洋輔 物流・システム部物流営業課長、【国分首都圏】 △小林 浩二 物流・システム部物流営業課長、△齋藤 一浩 マーケティング部企画課長、△岡﨑 浩平 第一営業本部第二支社第四支店長、△森 慎司 第二営業本部第二支社第一支店長 、△西山 大介 第二営業本部第三支社首都圏東支店長 、【国分西日本】 △溝上 雅夫 執行役員近畿支社長兼第二支店長兼第三支店長、△辰巳 徹 経営統括部課長兼（株）クサヤ出向兼国分フードクリエイト（株）経営統括部課長兼人事総務部人事総務課課長（近畿駐在）兼ヤシマ（株）出向 、△上野 哲広 中国支社広島総合流通センター長、△小野 誠 業務センター業務二課長、△佐多 祐伴 量販事業部営業一課長、△石倉 康博 近畿支社第一支店長、【国分九州】△石井 秀明 経営統括部副部長兼経理財務部経理財務課長、△平井 教雄 経営統括部付部長出向（（株）りゅうせき低温流通）、△落合 淳一 業務センター販売業務課長、△上田 和樹 マーケティング部企画課長兼商品課長、△荒川 謙一 第一支社長兼マーケティング部長兼業務センター部長、△橋本 隼 第一支社営業業務課長、△眞﨑 浩一 第二支社長兼長崎支店長、△中島 貴文 第二支社営業業務課長、△山下 誠二 第二支社長崎支店離島担当課長、△松本 清吾 第二支社佐世保支店長、△佐藤 雅也 第三支社副支社長兼大分支店長 、【国分フードクリエイト】△野田 剛 首都圏支社第二支店長、△荒川 拓也 首都圏支社第五支店長、【国分ビジネスエキスパート】 △坂口 敏生 国分西日本（株）執行役員経営統括部長兼人事総務部長兼経理財務部長兼経理財務部付出向（国分ビジネスエキスパート（株）経営統括部部長（大阪駐在））、△樋渡 亮 国分西日本（株）経営統括部法務担当課長兼経理財務部経理一課長兼経理財務部付出向（国分ビジネスエキスパート（株）売掛金管理部三課長） 、△荒木 裕二郎 国分西日本（株）経営統括部業務品質管理担当課長兼経理財務部経理二課長兼経理財務部付出向（国分ビジネスエキスパート（株）買掛金管理部三課長）、△川副 友紀 経理財務管理部会計・税務課長兼国分グループ本社(株)経理財務部課長、△五十畑 美紀 経理財務管理部経理業務課長。