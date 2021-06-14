湖池屋「じゃがいも心地 ペペロンチーノソルト」発売
執筆者：shirai
湖池屋は、じゃがいも本来の素材の味わいとほくほく食感を楽しめる厚切りポテトチップス「PURE POTATO じゃがいも心地」ブランドより、「じゃがいも心地 ペペロンチーノソルト」を2021年6月14日より全国コンビニエンスストア、2021年6月21日より全国スーパーマーケット等、一般チャネルにて発売する。同ブランドは、厚切りカットの“ほくほく感”とじゃがいもの濃い旨みを、楽しめる厚切りポテトチップス市場を代表するブランドの一つ。同商品は薫り高いローストガーリックと粗挽き唐辛子のピリッとした辛味に爽やかなエクストラバージンオリーブオイルの風味が広がり、じゃがいも本来の味わいをスパイシーに引き立てる、暑い夏場に食欲をそそる一品となっている。また、同商品の発売に合わせ、コイケヤ【公式】（@koikeya_cp）ツイッターアカウントをフォローし、キャンペーンツイートをリツイートすると、同商品1箱(12袋)を抽選で5名様プレゼントするTwitterキャンペーンを実施する。【商品概要】■商品名：「じゃがいも心地 ペペロンチーノソルト」 ■内容量：58g ■価格：オープン価格 ■発売日／販売先：2021年6月14日(月)／全国コンビニエンスストア 湖池屋オンラインショップ(URL) https://shop.koikeya.co.jp/ 2021年6月21日(月) ／全国スーパーマーケット等、一般チャネル ■ブランドサイト：https://purepotato.koikeya.co.jp/ 【キャンペーン概要】■タイトル：夏のじゃがいも心地 薫りを楽しむ ペペロンチーノソルトキャンペーン ■応募方法：コイケヤ【公式】（@koikeya_cp）をフォローし、キャンペーンツイートをリツイート。 フォローはこちら：https://twitter.com/koikeya_cp ■応募期間：2021年6月14日(月)～2021年6月20日(日) ■プレゼント賞品：じゃがいも心地 ペペロンチーノソルト…1箱(12袋)