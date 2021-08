明治「ブルガリア共和国営企業と乳酸菌を共同研究」

明治(代表取締役社長:松田克也)は、LB Bulgaricum社とブルガリア共和国において生乳からの乳酸菌の分離・同定および特性解析を共同で実施し、その成果を8月23日から25日にオンラインで開催された国際学会「13th International Symposium on Lactic Acid Bacteria」にて発表した。発表の演題は、「生乳中の乳酸菌叢におけるLactobacillus delbrueckii(ラクトバチルス デルブリュッキ)とStreptococcus thermophilus(ストレプトコッカス サーモフィラス)の存在について」(英語名:Presence of Lactobacillus delbrueckii and Streptococcus thermophilus in the thermophilic lactic acid bacteria microflora of raw milk)。同社は、LB Bulgaricum社と本共同研究を開始。2018年~2020年にかけて、ブルガリアにおいて、LB Bulgaricum社の研究員と同社の研究員が共同で、ブルガリア国内の複数の地域から27の生乳サンプルを収集し、乳酸菌の分離・同定、収集した菌株の特性解析を実施。51株の乳酸桿菌と27株の乳酸球菌を分離し、分離した乳酸球菌のうち25株が、ブルガリアの伝統的なヨーグルト発酵に用いられるStreptococcus thermophilusであり、乳の発酵性に優れた株も存在を確認した。また、分離した乳酸桿菌のうち31株が、日本の生乳からも多数分離されているLactobacillus delbrueckiiだったことも認められた。さらに、ブルガリアと日本で分離したLactobacillus delbrueckiiの地理的な特性を把握するため、Multilocus sequence analysisを用いて遺伝的な差異を解析。その結果、一部のブルガリア由来株が、地理的に離れた日本の生乳やすんき漬けから分離された株と近縁であることを確認した。本結果は、乳酸菌の地理的分布や生育環境に関して新しい知見である可能性が高く、学術的な意義があると考えられることから、同社では、引き続き、収集した乳酸菌の特性解析を進めるとともに、商品への活用も視野に入れて検討を進めていく意向だ。